Apple lancia il nuovo iPad Air

Apple ha lanciato il nuovo iPad Air. Ecco feature, caratteristiche hardware, prezzi e disponibilità in Italia.

Alla fine è successo. I rumors delle scorse settimane erano corretti, e Apple ha lanciato un nuovo iPad Air con un design ancora più “sottile, leggero e potente.” Ecco caratteristiche hardware, prezzi e disponibilità in Italia del nuovo tablet mid-range di Cupertino.

Esattamente come vaticinavano i rumors, questo nuovo iPad Air ha un processore M1 come iPad Pro o il MacBook Pro 13″. Diventa un prodotto molto interessante che può competere perfino coi computer Windows.

Il processore include tutti i core CPU, GPU e Neural Engine dei portatili, ed è il doppio più potente della precedente generazione. La fotocamera frontale è ora a 12 MP Ultra Grandangolare, col supporto a Center Stage, la feature che segue l’utente nei suoi movimenti durante le videoconferenze. Ciò significa che ora tutta la linea iPad supporta questa funzionalità.

“Che si tratti di uno studente universitario che prende appunti elaborati, di un creatore di contenuti che lavora al loro ultimo progetto o di un giocatore che gioca a titoli ad alta intensità grafica, gli utenti adorano iPad Air per le sue incredibili prestazioni e versatilità in un design così portatile”, ha affermato Greg Joswiak, Apple vicepresidente senior del marketing mondiale. “Con l’innovativo chip M1, la fotocamera frontale Ultra Wide con Center Stage e il 5G ultraveloce, iPad Air è ora più potente, più capace e semplicemente più divertente che mai.”

Ovviamente, iPad Air ha ora il 5G, e supporta Apple Pencil di seconda generazione. Tutta questa potenza potrà essere sfruttata con una nuova versione di iMovie che arriva il mese prossimo.

“I clienti possono fare ancora di più su iPad Air con una connettività wireless più veloce in movimento. Con il 5G, iPad Air può raggiungere velocità di picco fino a 3,5 Gbps in condizioni ideali. 3 Con il supporto di eSIM e Wi-Fi 6, iPad Air offre una maggiore flessibilità quando gli utenti hanno bisogno di connettersi: dall’accesso ai file, al backup dei dati, alla comunicazione con i colleghi o alla visione di un film con la famiglia e gli amici utilizzando SharePlay.”

Connettività

Inoltre, la porta USB-C è ora fino a 2 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, con trasferimenti di dati fino a 10 Gbps, quindi importare foto e video di grandi dimensioni è ancora più veloce. La porta collega iPad Air a un vasto ecosistema di accessori USB-C, tra cui fotocamere, memoria esterna e display con risoluzione fino a 6K.

Display & Altoparlanti

iPad Air è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici, con 3,8 milioni di pixel e tecnologie avanzate, tra cui 500 nit di luminosità, laminazione completa, un’ampia gamma di colori P3, True Tone e un rivestimento dello schermo antiriflesso.

Gli altoparlanti stereo orizzontali di iPad Air, spiega Apple, “offrono un suono stereo ampio per un’esperienza di visione di film eccezionale. Touch ID è integrato nel pulsante in alto di iPad Air, offrendo la stessa facilità d’uso e autenticazione sicura che gli utenti conoscono e amano sbloccare iPad Air, accedere alle app o utilizzare Apple Pay.”

Fotocamera

La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica Center Stage sposta automaticamente la fotocamera per tenere sempre inquadrato il soggetto anche quando si muove. Quando altre persone partecipano alla chiamata, la fotocamera le rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerle nella conversazione. Che si tratti di chiacchierare online o di studiare da remoto, la funzione Inquadratura automatica rende tutto ancora più coinvolgente. E ora che è presente anche su iPad Air, tutta la gamma iPad offre ora questa esperienza magica.

La fotocamera da 12MP con grandangolo sul retro di iPad permette di scattare foto nitide, girare video in 4K, effettuare scansioni di documenti e godersi appieno incredibili esperienze in realtà aumentata. “Con tutto quel che serve per l’acquisizione, l’editing e la condivisione di foto e video, iPad Air è uno studio cinematografico incredibilmente versatile e ultraportatile.”

Opzioni di Memoria

La scocca è prodotta con il 100% di alluminio riciclato, e sono riciclati anche lo stagno per saldare la scheda logica e gli elementi rari nei chip e nei magneti audio. I prezzi partono da 599$, disponibili in 5 colori. Le opzioni di memoria sono (ancora il vetusto) 64GB e 256GB,. ovviamente in Wi-FI o WiFi+Cellular.

Gli ordini partono da venerdì 18 marzo, con disponibilità immediata (che tuttavia ipotizziamo col contagocce, data la situazione mondiale). Qui di seguito la Gallery con le immagini mostrate durante il Live.

Prezzi & Disponibilità

Il nuovo iPad Air sarà ordinabile a partire da venerdì 11 marzo in 29 nazioni e Paesi, fra cui Italia, e sarà disponibile a partire da venerdì 18 marzo. I modelli Wi-Fi di iPad Air hanno un prezzo a partire da €699, mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da €869.

I tagli di memoria previsti sono di 64GB e 256GB, in grigio siderale, galassia, rosa, viola e blu. Apple Pencil (seconda generazione) è compatibile con il nuovo iPad Air ed è in vendita separatamente a €135mentre la Magic Keyboard per il nuovo iPad Air sarà disponibile nei colori bianco e nero al prezzo di €339.

La Smart Keyboard Folio per il nuovo iPad Air è in vendita a €199 mentre la Smart Folio per il nuovo iPad Air è disponibile €89 in nero, bianco, arancione elettico, ciliegia scuro, lavanda inglese e blu oceano.

Qui di seguito i prezzi Education riservati a studenti che frequentano o si sono iscritti all’università, ai loro genitori, ai docenti e al personale di istituti di ogni ordine e grado.