Con iPadOS 15.4 e macOS 12.3 sarà disponibile (più o meno) per tutti, ma se Universal Control non funziona? Ecco alcuni suggerimenti.

Si è fatta attendere più del previsto ma alla fine è arrivata, anche se non per tutti. Universal Control – tra le grandi novità degli ultimi major update dei sistemi operativi di iPad e Mac – è attualmente disponibile solo nelle versioni beta di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3. Ciò significa che solo gli sviluppatori registrati al programma Apple ora possono utilizzare la funzione.

Per il rilascio al pubblico di iPadOS 15.4 e macOS 12.3 c’è da attendere ancora qualche settimana, ma ciò non influisce sulla validità nel tempo dei consigli che troverete di seguito e che sono da prendere in considerazione in caso di problemi proprio con Universal Control.

Cos’è Universal Control

È una funzione che permette di lavorare con un solo mouse e un’unica tastiera su più iPad e/o Mac:

Basta tenere i dispositivi vicini per spostare all’istante il cursore da uno schermo all’altro, senza bisogno di configurazione. Si può usare la tastiera del Mac per digitare su qualsiasi dispositivo oppure trascinare contenuti da uno schermo all’altro facilmente. Gli utenti possono persino disegnare con Apple Pencil su iPad e incollare le illustrazioni nelle app che desiderano su Mac, per sfruttare al meglio la potenza di tutti i loro dispositivi, contemporaneamente.

Dispositivi che supportano Universal Control

MacBook Pro: 2016 e modelli successivi

MacBook: 2016 e modelli successivi

MacBook Air: 2017 e modelli successivi

iMac: 2017 e modelli successivi

iMac del 2015 con display 5K Retina da 27″

iMac Pro e Mac Mini: 2018 e modelli successivi

Mac Pro: 2019

iPad Pro: tutti i modelli

iPad Air: di terza generazione e successive

iPad: di sesta generazione e successive

iPad Mini: di quinta generazione e successive

Se Universal Control non funziona