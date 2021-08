Come aggiornare il firmware di AirTag

Di tanto in tanto, Apple rilascia versioni aggiornate del firmware anche per AirTag. Ecco come verificarlo, e come scaricarlo e installarlo.

Nelle scorse ore Apple ha reso disponibile un nuovo firmware per AirTag, il portachiavi smart con la mela. Ecco come si verifica la versione attuale e, se necessario, come si aggiorna il firmware di AirTag.

Nuovo Firmware

Al momento della stesura di questo post, l’ultima versione del firmware di AirTag disponibile è la 1.0.291 (numero di build 1A291a) che sostituisce la precedente 1.0.276. Come spesso accade in questi frangenti, Apple non specifica le novità introdotte, né le annuncia. Ma in linea di massima, e al netto di sviste o mega- bug imprevisti, è sempre buona norma aggiornare all’ultima versione per garantirsi una migliore compatibilità e sicurezza.

(Confezione Singola) Apple AirTag Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è Compra su Amazon

Verificare il Firmware di AirTag

Per verificare la versione di firmware installata sui vostri AirTags, basta fare così:

Aprite l’app Dov’è su iPhone. Entrate nella sezione Oggetti. Toccate un AirTag nella lista oggetti. Toccate l’icona della batteria in alto a sinistra. L’icona sparirà per lasciar posto alle informazioni tecniche, inclusa la versione firmware.

Aggiornare AirTag

Ufficialmente c’è solo un modo per aggiornare AirTag. E, anche se sembra un controsenso, è al contempo facile e difficile. Un po’ come avviene per AirPods, la procedura è del tutto automatica ma casuale: bisogna mettere AirTag vicino all’iPhone con cui è abbinato; non nelle vicinanze, o nello zaino in camera: proprio a fianco. Dopodiché armatevi di santa pazienza e attendete che succeda il miracolo.

La buona notizia è che di solito l’attesa non supera i 15 minuti. La cattiva è che non c’è modo di accelerare il processo.

Nota bene: Apple ha progettato l’aggiornamento firmware per attivarsi in modo del tutto automatico, in modo trasparente all’utente; quest’ultimo, in altre parole, non dovrebbe neppure preoccuparsi che avvenga. Ed ecco perché non è previsto un indicatore di avanzamento dell’installazione, né un messaggio che avvisa dell’avvenuto aggiornamento. Il consiglio che vi diamo è di usare AirTag come al solito: prima o poi si verificheranno le condizioni ottimali, e il software si aggiornerà da sé.

Pacco Risparmio Apple AirTag (confezione da 4) Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag (solo con alcuni modelli di iPhone) Compra su Amazon

Leggi anche:

AirTag trovato: Impostare Modalità Smarrito e Risalire al proprietario

“AirTag è stato rilevato in movimento con te”: impedire a qualcuno di seguirvi

Tutto su Apple AirTags: funzionalità, limiti e prezzi

Ripristinare AirTag: eliminare l’abbinamento con un iD Apple

AirTags: Localizzare un oggetto con “Posizione Precisa”