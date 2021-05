“AirTag è stato rilevato in movimento con te”: impedire a qualcuno di seguirvi

Giacomo Martiradonna,

Se sul vostro iPhone all’improvviso compare un messaggio che recita: “L’AirTag è stato rilevato in movimento con te” significa che qualcuno probabilmente vi sta stalkerando con AirTag. Ecco cosa dovete fare.

Il Lato Oscuro di AirTag

Non esistono tecnologie buone o cattive: tutto dipende da cosa ci si fa. Un AirTag per esempio può essere usato per ritrovare una valigia smarrita, ma anche per pedinare una persona a sua sua insaputa. Ecco perché Apple ha creato un meccanismo di allerta che si attiva quando un AirTag è stato separato dal proprietario e si sta spostando con voi da troppo tempo; ma ci sono delle limitazioni di cui parleremo tra poco.

L’importante è sapere che, se qualcuno tenta di pedinarvi, c’è modo di smascherarlo e correre ai ripari. Tuttavia, gli avvisi funzionano solo con iOS o iPadOS 14.5 o versioni successive, dunque è fondamentale aggiornare tutti i vostri dispositivi.

“AirTag Rilevato”

Se un AirTag sta seguendo i vostri movimenti da troppo tempo, un messaggio su iPhone (“L’AirTag è stato rilevato in movimento con te”) vi avviserà della cosa. A quel punto, fate così:

Toccate la notifica per aprirla Toccate Continua. Se l’AirTag è collegato ad un oggetto che avete preso in prestito e vi fidate del proprietario, toccate “Metti in pausa gli avvisi di sicurezza”; ciò disattiverà le notifiche per un giorno. Se avete preso in prestito un AirTag da un membro del gruppo “In famiglia”, si può disattivare gli avvisi di sicurezza per un giorno o a tempo indeterminato direttamente nell’app Dov’è. Toccando “Scopri di più su questo AirTag” infine potrete visualizzare il numero di serie del tracker, e se il proprietario lo ha contrassegnato come smarrito. Per disattivare un AirTag che vi segue e interrompere così la condivisione della posizione con lo sconosciuto, toccate “Istruzioni per disabilitare l’AirTag” e seguite la procedura visualizzata sullo schermo. Se avete timore per la vostra incolumità, contattate immediatamente la polizia e denunciate la cosa. Apple offrirà massima collaborazione.

Impossibile Individuare AirTag

Se, nonostante l’avviso e un’accurata ricerca, non riuscite a stanare l’AirTag, potete provare a far emettere un suono; se tuttavia non lo sentite, forse il dispositivo non è più con voi. Se invece non viene emesso nessun suono, potrebbe dipendere dal fatto che lo stalker è vicino all’AirTag. Apple spiega:

Se ritieni che l’AirTag sia ancora con te, controlla i tuoi effetti personali per trovarlo oppure attendi di vedere se viene visualizzato un altro messaggio di avviso quando ti sposti da un posto all’altro durante il giorno. Se l’AirTag si trova nelle vicinanze della persona che lo ha registrato, non potrai farlo suonare.

Purtroppo, AirTag non è perfetto e ha parecchi limiti che la stampa ha già denunciato. Per esempio, se la persona oggetto di stalking usa Android, non viene avvisata. Per conoscere tutte le virtù e le magagnette di AirTag vi rimandiamo al nostro di post approfondimento.