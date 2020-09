iOS 14: ecco le feature più utili da usare subito

Giacomo Martiradonna,

Ora che iOS 14 è finalmente nelle nostre mani, gli utenti si stanno sbizzarrendo in queste ore con i Widget della schermata Home, il Picture in Picture, la Libreria App e tutto il resto. Data la mole di questo update, tuttavia, è normale perdersi nel dedalo delle tante piccole e grosse novità, tanto da domandarsi: che altro mi sto perdendo? E così, per aiutarvi a trovare la bussola, ecco (secondo noi) le feature di iOS 14 più utili da imparare subito.

1. Widget

Presenti su Android da tempo immemorabile, i Widget sbarcano finalmente anche sulla Schermata Home di iPhone, pur se in versione rivista e corretta (tradotto: sono più da guardare che da usare). In queste ore, questo tipo di app ha fatto un balzo in avanti, conquistando i primi posti delle classifica di App Store. Per ora la scelta è tutt’altro che sterminata, ma presto -c’è da scommettere- seguiranno altre new entry. Nel frattempo, ecco i Widget per iPhone più scaricati dagli utenti:

Widgetsmith (Gratis, Acquisti In-App): app per visualizzare appuntamenti, meteo e perfino eventi astronomici.

Color Widgets (Gratis, Premium a 4,49€): Font configurabili e tanti colori, per questo Widget personalizzabile con tutte le informazioni che vi servono.

Photo Widget: Simple (Gratis): Per infilare nella Home le vostre 30 foto preferite, a ciclo continuo.

Widget Photo (1,09€): Come l’altra, ma a pagamento.

2. Più Privacy

Con iOS 14, la privacy degli utenti è ancora più al sicuro. Per esempio, consentendo di nascondere -e far sparire dalla vista- gli album nascosti dall’app Foto:

→ iOS 14, rivelare (o nascondere) l’Album Nascosto

→ iOS 14: le feature segrete da conoscere assolutamente

→ iOS 14 stana le violazioni Privacy: partono le prime denunce

→ iOS 14: cosa vuol dire il puntino arancione o verde?

3. App di Default

Finalmente Apple consente di scegliere applicazioni diverse per gestire la propria navigazione e la corrispondenza digitale. Ecco come modificare il browser di default e l’app di posta elettronica:

→ iOS 14, modificare l’app di Mail predefinita

→ iOS 14, cambiare il browser predefinito

4. Traduzioni Immediate

Con iOS 14, non serve più Google per tradurre un testo (o un discorso parlato) da una lingua all’altra. È tutto integrato in iPhone, e nel pieno rispetto della privacy:

→ iOS 14, ecco come funziona l’app Traduci

5. Siri diventa più utile (e meno invasiva)

Con iOS 14, Siri si fa più scaltra, fa più cose di prima e soprattutto smette di invadere lo schermo di telefono e tablet. La stessa cosa accade per l’interfaccia grafica delle chiamate telefoniche:

→ iOS 14: inviare audio messaggi con Siri

→ iOS 14: come cambiano le chiamate

6. Picture in Picture

La funzione PiP, cioè il video che continua ad essere riprodotto in un angolo dello schermo mentre l’utente fa altro, è presente su iPad sin da iOS 9; ora però sbarca anche su iPhone:

→ iOS 14: attivare, ingrandire e rimpicciolire video PiP su iPhone

7. Superpoteri AirPods

L’accoppiata iOS 14 e AirPods fa scintille. Dopo l’aggiornamento, sarà come avere un paio di auricolari nuovi:

→ iOS 14 e AirPods: tutte le nuove feature

→ iOS 14, controllare il volume AirPods in tempo reale

→ iOS 14 Beta 6: Audio Spaziale e novità per Mappe

8. Fotografia

Per gli amanti della fotografia, iOS 14 porta in dote una miriade di piccole e piccolissime novità nascoste sotto al cofano dell’app Fotocamera; cosette di cui probabilmente non vi renderete conto a livello conscio, ma che renderanno nel complesso ogni scatto più appagante:

→ iOS 14: 5 novità che rivoluzioneranno i vostri scatti fotografici

9. CarPlay

Finalmente Apple consente di cambiare sfondo all’interfaccia di CarPlay; ma ci sono delle limitazioni:

→ iOS 14, cambiare sfondo in CarPlay

10. Tante Piccole Novità

Al di là delle grosse novità, è nelle piccole migliorie segrete che iOS 14 dà il meglio di sé. Ecco un elenco delle feature segrete che secondo noi meritano di essere diffusi urbi et orbi.

→ iOS 14: le feature segrete da conoscere assolutamente