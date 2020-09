iOS 14: cosa vuol dire il puntino arancione o verde?

Giacomo Martiradonna,

Forse ci avete fatto caso anche voi. Dopo l’installazione di iOS 14 e iPadOS 14, sui display di iPhone e iPad -vicino a WiFi e carica batteria) di tanto in tanto compare un puntino verde o arancione. Ecco cosa significano.

Chi ha un Mac forse ha già capito. Quando la webcam di un iMac o MacBook Pro viene attivata, si accende anche un piccolo LED verde al lato; il puntino verde che compare all’angolo dello schermo di iPhone e iPad ha lo stesso significato: indica che la fotocamera e i microfoni sono in uso. Dunque è normale che compaia durante una videoconferenza FaceTime, ad esempio, o quando utilizzate l’app fotocamera.

Quando invece compare il puntino arancione, significa che sono in uso solo i microfoni; dunque, se non state facendo nulla né state registrando vocali e vedete quel simbolo, fate attenzione: qualcuno potrebbe essere in ascolto.

A questo punto vi domanderete: c’è modo di sapere quale app o servizio ha richiesto di usare la fotocamera o il microfono? E la risposta è sì. Basta aprire il Centro di Controllo mentre il puntino verde o arancio è attivo, o poco dopo la sua scomparsa. In cima al display troverete l’app che ha richiesto l’accesso a tali risorse (potete fare una prova. Aprite per un instante l’app Fotocamera, e richiudetela; poi scorrete il Centro di Controllo e la troverete elencata in alto).

Se un’app accede a microfono o fotocamera quando non dovrebbe, è probabile che si tratti di un bug, più che di un tentativo di spionaggio; ma la differenza fondamentale è che ora c’è modo di saperlo, e di prendere contromisure adeguate e informate.