iPhone 12, un video concept mostra i 4 nuovi modelli

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 22 luglio 2020

Un nuovo video concept mostra da vicino i 4 nuovi iPhone 12 in arrivo a settembre, e sono una gioia per gli occhi.

Creato da ConceptsiPhone, il video che vedete qui in cima al post rivela tutti e 4 i nuovi modelli di iPhone 12 attesi dopo l'estate, incluso l'iPhone SE di terza generazione in arrivo nella primavera del 2021.

“Questo iPhone 12" si legge nella descrizione, "mostra tutta la linea Apple per il 2020. iPhone 12 da 5.4", iPhone 12 Max da 6.1", iPhone 12 Pro da 6.1" e iPhone 12 Pro Max 6.7", e perfino iPhone SE del 2021!" Quest'ultimo viene immaginato come una sorta di iPhone SE Plus che dirà finalmente addio al pulsante Home fisico per abbracciarne uno integrato nel display.

E non si lesina sui particolari, tant'è che il video dura più di 10 minuti, dunque sentitevi liberi di andare avanti di tanto in tanto.

Sulla prossima generazione di iPhone oramai sussistono pochi dubbi; i rumors degli ultimi mesi si sono rivelati tutti molto coerenti tra loro, e infatti sappiamo che tutti e 4 i modelli avranno display OLED, processore A14, 5G (sia mmwave che sub-6GHz) e ovviamente faranno girare iOS 14. Lo scanner LiDAR, invece, dovrebbe restare appannaggio dei modelli di punta.

Il lancio, al netto dei problemi causato dalla pandemia, dovrebbe avvenire a settembre con un evento ad hoc.

