iPhone 12, nuovi dummy confermano il design dei nuovi modelli

Di admin martedì 7 luglio 2020

Nuovi modelli dummy di iPhone 12 sembrano confermare il design dei nuovi dispositivi di Apple già frutto di numerose indiscrezioni nelle ultime settimane.

Mancano ancora almeno due mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12 da parte di Apple, ma una serie di nuovi dummy circolati in queste ore sembrano confermare le indiscrezioni già trapelate nelle ultime settimane sul design dei nuovi modelli.

I giornalisti di MacRumors sono entrati in possesso di tre modelli dummy di iPhone 12, quelli che vengono utilizzati dai produttori di cover e case per farsi trovare pronti coi modelli compatibili già al momento del lancio dei nuovi dispostivi. Non sempre i modelli dummy che circolano prima della presentazione di un dispositivo si rivelano reali, ma più si avvicina la data di annuncio e più sono alte le probabilità che si tratti di versioni accurate.

Sappiamo che Apple presenterà almeno 4 nuovi iPhone nel 2020 per tre diverse dimensioni: iPhone 12 (5,4"), iPhone 12 Max (6,1"), iPhone 12 Pro (6,1") e iPhone 12 Pro Max (6,7"). I modelli dummy in possesso di MacRumors sembrano non soltanto confermare le dimensioni, ma anche il ritorno ad un design che ricorda il vecchio iPhone 4 e i nuovi modelli di iPad Pro: addio ai bordi arrotondati a favore di un design più squadrato e con fronte e retro in vetro.

Doppia fotocamera per il modello base di iPhone 12 da 5,4" e quello da 6,1", tripla per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, che saranno dotati anche di scanner LiDAR. Quest'ultimo non è rappresentato nei dummy perché non necessario per la produzione di case e protezioni varie. Ed è sempre per questo motivo che non possiamo avere certezze sulla posizione della tripla fotocamera nei modelli più avanzati: sicuramente il bump in cui si trovano sarà di quelle dimensioni mentre sul resto non possiamo che attendere l'annuncio ufficiale di Apple.