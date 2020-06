iPhone 12, ecco che aspetto avrà [foto e video]

Di Giacomo Martiradonna martedì 2 giugno 2020

Sul Web hanno fatto capolino foto e video che mostrano i mockup di iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Ecco che aspetto avranno.

Sul Web sono trapelate alcune immagini e un video che mostrano l'aspetto di iPhone 12 in tutte le sue variazioni sul tema. Ovviamente si tratta di mockup, ma vale comunque la pena dargli un'occhiata.

I modellini sono stati creati a partire dagli schemi Apple presenti nelle catene di montaggio, e diffusi attraverso il noto sito giapponese Mac Otakara; ci sono tutti e 4 i modelli ‌di iPhone 12‌ attesi per il 2020: Un modello da 5.4 pollici, un iPhone 12 da 6.1", un iPhone 12 Pro da 6.1" e infine un iPhone 12‌ Pro Max da 6.7".

Da quel che si vede, la fotocamera dei due modelli inferiori continua ad ereditare la vecchia fotocamera a doppia lente, esattamente come gli attuali 11, laddove la terza lente LiDAR sarà un'esclusiva dei due modelli di fascia alta.

Una curiosità da sottolineare è il vassoio porta-SIM che fino ad ora allignava sul lato destro, e che invece con iPhone 12 verrà spostato sotto i pulsanti volume; una importante riorganizzazione della componentistica interna dovuta all'implementazione dell'antenna 5G.

Il numero dei fori per gli speaker aumenta in base al prezzo del dispositivo, ma tutti continuano ad avere la porta Lightning in ossequio ai rumors che anticipano il passaggio al total wireless l'anno prossimo.

Se tutto va come previsto, iPhone 12 col suo design ispirato ad iPad Pro sarà lanciato in autunno.

