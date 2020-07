iPhone 12: ancora problemi in catena di montaggio

Di Giacomo Martiradonna giovedì 2 luglio 2020

Autorevoli voci di corridoio asiatiche affermano che Apple sta riscontrando problemi in catena di montaggio. iPhone 12 potrebbe non essere disponibile prima di ottobre-dicembre.

Stando alle fonti del Nikkei Asian Review, la produzione di massa di iPhone 12 sta registrando diversi problemi. Ciò significa che potrebbe arrivare con 1 o 2 mesi di ritardo, a causa della crisi sanitaria globale innescata dal Coronavirus.

"Quel che si evince ora è che sono stati accumulati mesi di ritardo in termini di produzione di massa, benché Apple stia facendo tutto il possibile per ridurre la possibilità di un rinvio. C'è una possibilità che la scaletta possa comunque essere spostata in avanti. Alcuni modelli di iPhone potrebbero essere rimandati a inizio ottobre, e non ci sorprenderebbe se ci fossero ulteriori ritardi perché ci sono ancora parecchi test in corso e non sono stati neppure definiti i design finali."

La buona notizia, insomma, è che rispetto a marzo la situazione è nettamente migliorata, e non sarà necessario rimandare addirittura all'anno prossimo il lancio dei nuovi modelli; la brutta invece è che Apple ha accumulato un enorme ritardo e a questo punto qualche scossone appare inevitabile.

Insomma, la presentazione potrà avvenire anche a settembre come al solito, ma non aspettatevi disponibilità reali in negozio prima di ottobre; e anche allora, comunque le scorte saranno contingentate per parecchie settimane.

Ecco perché Apple avrebbe chiesto ai fornitori di assemblare ulteriori 45 milioni di iPhone XR, iPhone 11 e iPhone SE per la seconda metà del 2020; almeno riempirà gli scaffali, in attesa che i ritmi in fabbrica si assestino e tornino alla normalità.



