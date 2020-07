iPhone 12, prezzi più alti anche senza caricabatterie e auricolari?

Di admin giovedì 9 luglio 2020

L'analista Jeff Pu sostiene che iPhone 12 avrà un prezzo maggiore di iPhone 11 pur senza includere il caricabatterie e gli auricolari nella confezione.

Sembra sempre più certo, anche se da Apple non sono ancora giunte conferme, che il nuovo iPhone 12 arriverà senza auricolari e caricabatterie inclusi nella confezione, ma questo non significa che il prezzo di vendita sarà inferiore rispetto a quello di iPhone 11.

Ne è convinto l'analista Jeff Pu, secondo il quale il prezzo di partenza del modello base di iPhone 12, quello con schermo da 5,4", potrebbe essere di 749 dollari, ben 50 dollari in più rispetto al modello base di iPhone 11.

Il motivo dell'aumento di prezzo per iPhone 12 potrebbe essere da ricercare nel più costoso display OLED - iPhone 11 è dotato invece di display LCD - e dal modulo 5G che debutterà sui dispositivi di Apple proprio con iPhone 12.

L'ipotesi di Jeff Pu va quindi a contraddire i rumors trapelati in precedenza, secondo i quali iPhone 12 dovrebbe avere un prezzo di partenza di 649 dollari. Pu, però, sembra certo che nonostante un prezzo maggiore e l'assenza di due accessori che finora gli utenti hanno dato per scontati, non avranno alcun impatto sulla domanda da parte degli utenti, che si lanceranno in massa sul nuovo dispositivo come accaduto pressoché ogni anno.