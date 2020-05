Apple Pencil: cosa fare se non funziona correttamente

Di Giacomo Martiradonna venerdì 8 maggio 2020

Se Apple Pencil non funziona correttamente o non si carica, ecco la soluzione a tutti i problemi più comuni.

Anche se è fatta per funzionare in modo automagico, talvolta anche Apple Pencil può creare rogne agli utenti, sopratutto se consideriamo che non dispone di pulsante di reset. In qualche caso non funziona più correttamente, e in altri non si riesce a caricare. Ecco la soluzione a tutti i possibili problemi con la stilo di iPad.

Apple Pencil Non Risponde

Se Apple Pencil cessa di funzionare all'improvviso, 99 volte su 10 è colpa della batteria a terra. Mettetela in ricarica, e vedrete che tutto tornerà alla normalità. Nel caso di Apple Pencil 2, è sufficiente agganciarla al connettore magnetico al centro della parte superiore dell'iPad; per Apple Pencil di prima generazione, invece, dovrete sfruttare il connettore Lightning.

Potete verificare lo stato di carica di Apple Pencil nel Centro di Controllo. Ma verificate sempre che il Bluetooth sia attivo.

Funzionamento Random

Se connessione Bluetooth e batteria sono a posto, un funzionamento intermittente potrebbe essere sinonimo di una punta usurata, o agganciata male. Assicuratevi che sia ben salda e in buone condizioni; in caso contrario, procedete alla sostituzione come spieghiamo qui.

Apple Pencil Disconnessa

Talvolta Apple Pencil non vuole saperne di connettersi correttamente, e la colpa non è della stilo quanto invece dell'iPad. Per risolvere, riavviatelo come al solito, oppure praticate un hard reset in questo modo.

Hard reset iPad con Touch ID:





Premente e tenete premuti il pulsante Accensione e quello Home contemporaneamente



Rilasciate i pulsanti quando appare il logo Apple



Hard reset an iPad with Face ID:





Premente e tenete premuto il pulsante di Aumento Volume



Premente e tenete premuto il pulsante di Diminuzione Volume



Premente e tenete premuto il pulsante di Accensione



Rilasciate il pulsante quando appare il logo Apple



Apple Pencil Non si Ricarica

Se Apple Pencil non si ricarica correttamente, eliminate l'abbinamento da iPad seguendo questi passaggi:





Aprite Impostazioni su iPad e toccate Bluetooth



Individuate l'Apple Pencil tra i dispositivi connessi e toccate la piccola "i" nel cerchietto blu posta alla sua destra



Toccate Dissocia questo dispositivo



Dopodiché collegate Apple Pencil ad iPad (collegando via Lightning nel caso della prima generazione, oppure aggancio magnetico per la seconda). Attendete il messaggio di abbinamento e date ok, infine attendete almeno 10-15 minuti prima che la ricarica abbia inizio.

La Super Soluzione

Se nessuna delle soluzioni precedenti ha dato i risultati sperati, tagliate la testa al toro ed effettuate un nuovo abbinamento di Apple Pencil:





Aprite Impostazioni su iPad e toccate Bluetooth



Individuate l'Apple Pencil tra i dispositivi connessi e toccate la piccola "i" nel cerchietto blu posta alla sua destra



Toccate Dissocia questo dispositivo



Effettuate nuovamente la procedura di abbinamento collegando Apple Pencil all'iPad (nel caso della prima generazione), oppure posizionandola sul lato di aggancio magnetico (per la seconda generazione)



E se neppure questa procedura si è rivelata determinate, allora abbiamo brutte notizie: c'è qualcosa che non va a livello hardware. Dovrete ricorrere all'assistenza Apple, che potete contattare con queste modalità. In bocca al lupo.

