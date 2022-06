iPhone 14: produzione di massa imminente

Foxconn, il produttore partner principale di Cupertino, sta per assumere nuovi dipendenti e offrirà bonus e incentivi a quelli in essere. Obiettivo: dare inizio alla produzione di massa di iPhone 14, in tempo per il lancio di settembre.

In base a quel che si legge sul South China Morning Post, Foxconn offrirà un bonus di 9.000 Yuan (circa 1.250€) ai nuovi lavoratori della catena di montaggio che rimangono sul posto di lavoro per più di quattro mesi dopo essere stati assunti negli impianti di Zhengzhou; e somme simili verranno garantite anche a chi torna in fabbrica ogni anno prima del lancio di iPhone.

Sappiamo infatti che oramai il design di iPhone 14 è finalizzato, e che le prime unità di iPhone 14 e iPhone 14 Pro sono già in consegna per l’evento di settembre.

Solo ieri, DigiTimes scriveva che “i fornitori di componentistica hanno iniziato di recente a consegnare gli iPhone di prossima generazione che verranno lanciati più in là nel corso dell’anno.” Ciò significa che i contrattempi in catena di montaggio sono stati risolti, e che tutto sta filando liscio.

Se tutto va come previsto, a metà settembre Apple presenterà un iPhone 14 da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici. Tuttavia, le feature più interessanti, e i nuovi processori e le modifiche al design saranno un’esclusiva dei modelli Pro.

Niente notch dunque su iPhone 14 Pro, fotocamere a filo, tanta RAM, e un design più squadrato ispirato al vecchio iPhone 4. Pare infine che, in alcuni paesi del mondo, non avrà neppure uno slot SIM perché la SIM sarà solo virtuale. Ma solo, purtroppo, per i modelli più costosi.

