iPhone 14: partono le consegne per l'evento di settembre

Lo scorso febbraio, Apple approvava il design definitivo di iPhone 14; ciò significa che i partner asiatici stanno lo stanno già producendo da diverso tempo. Poi, a causa del lockdown cinese, le fabbriche sono andate a rilento per qualche mese. Ora però è tutto pronto, e le prime unità sono già in consegna, in tempo per l’evento di settembre.

Secondo le fonti di DigiTimes, “i fornitori di componentistica hanno iniziato di recente a consegnare gli iPhone di prossima generazione che verranno lanciati più in là nel corso dell’anno.” Una buona notizia se consideriamo che le specifiche di iPhone 14 sono state finalizzate almeno a maggio dell’anno scorso, e che da allora si sono verificati diversi contrattempi in catena di montaggio.

Questo non significa che iPhone 14 sarà disponibile in grandi quantità, tuttavia; anzi, proprio alla luce di quanto esposto, riteniamo che -tanto per cambiare- tra settembre e dicembre sarà disponibile col contagocce online e nei negozi fisici.

Secondo le indiscrezioni, iPhone 14‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ introdurranno importanti modifiche al design. Via il notch sul Pro, la fotocamere sarà a filo sul retro senza spezzare le forme del dispositivo. Monterà tanta RAM, ma solo sui modelli di punta, e in generale sfoggerà un form factor più squadrato molto simile al vecchio iPhone 4. Pare infine che, in alcuni paesi del mondo, non avrà neppure uno slot SIM perché la SIM sarà solo virtuale.

