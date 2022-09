Inutile negarlo, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono stati i due protagonisti dell’evento Apple del 7 settembre e saranno protagonisti anche del mercato degli smartphone nei prossimi mesi (a partire dal 16 settembre, a voler essere precisi).

Come da programma, i due smartphone sono stati presentati all’Apple Park di Cupertino, in buona compagnia di iPhone 14 “base”, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra e AirPods Pro 2. E proprio dal quartier generale californiano arrivano i primi hands-on che mostrano i due iPhone 14 Pro dal vivo.

Chi ha avuto la possibilità di toccarli con mano, come Nilay Patel di The Verge e Marques Brownlee, ha sottolineato quella straordinaria invenzione chiamata Dynamic Island, fluida e già perfettamente integrata nell’interfaccia. Commenti più che positivi anche per il display, ora ancora più luminoso. Per il resto – fotocamera e inedite modalità video – bisognerà aspettare le recensioni complete.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo ad alcuni video hands-on.

Prezzi e disponibilità

I due smartphone saranno preordinabili a partire dalle 14:00 del 9 settembre. La disponibilità nei negozi fisici e online è invece fissata per il 16 dello stesso mese.

iPhone 14 Pro

128GB: 1.339 euro

256GB: 1.469 euro

512GB: 1.729 euro

1TB: 1.989 euro

iPhone 14 Pro Max

128GB: 1.489 euro

256GB: 1.619 euro

512GB: 1.879 euro

1TB: 2.139 euro

Immagine di copertina ©TheVerge