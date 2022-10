iPhone 14, primo calo di prezzo su Amazon: scende a 999€

Finalmente, iniziano a vedersi timidi accenni di sconto sull’ultima generazione di smartphone Apple. Nel giorno del lancio di iPhone 14 Plus, su Amazon iPhone 14 128GB Mezzanotte scende sotto la soglia psicologica dei mille e costa 999€ con disponibilità immediata.

Non è uno sconto da gridare al miracolo, ma d’altro canto è anche impensabile attendersi un calo tanto repentino in così poco tempo. Parliamo pur sempre di un prodotto appena lanciato, molto richiesto, e dalle scorte contingentate.

Nella nostra guida su come (e quando) comprare iPhone 14 al prezzo più basso abbiamo spiegato le tempistiche. Di solito iPhone tende a mantenere il prezzo stabile per i primi 3 mesi, poi inizia a calare attorno al 10% nei casi migliori. Dunque, un piccolo sconto del 3% è già oro, considerato che il prodotto è stato lanciato letteralmente poche settimane fa.

Il dispositivo include Display Super Retina XDR da 6,1″, un sistema di fotocamere a doppia lente con con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e Modalità Azione per riprese fluide e stabili.

Ma soprattutto include Rilevamento incidenti e SOS Via Satellite per chiedere soccorso quando il cellulare non prende. Il chip A15 Bionic, infine, include 5 core GPU il che significa che è più performante nei giochi e nella grafica rispetto alla generazione precedente.

Lo sconto di 30€ è disponibile per la versione Mezzanotte di iPhone 14 da 128GB. E si applica anche alle rate da 205€ al mese per 5 mesi a interessi zero reali e senza finanziarie né brutte sorprese.

Acquista ora iPhone 14 128GB Mezzanotte a 999€ con disponibilità immediata.

