iOS 16, ecco come funziona Rilevamento Incidenti

Un video comparso sul Web mostra il funzionamento della feature di Rilevamento Incidenti di iPhone 14 e delle ultime generazioni di Apple Watch. E ha tutte le potenzialità per salvare molte vite umane.

Cos’è e Come Funziona Rilevamento Incidenti

Rilevamento Incidenti è una feature progettata per rilevare gravi incidenti stradali, come collisioni anteriori, laterali e posteriori e perfino ribaltamenti che possono coinvolgere “berline, minivan, SUV, camioncini e altre autovetture” spiega Apple in un documento di supporto.

Sfruttando i sensori presenti nei dispositivi Apple (accelerometro e giroscopio) e grazie a una serie di sofisticati algoritmi raffinati con “oltre un milione di ore di dati di guida e record di incidenti nel mondo reale” iPhone e Apple Watch sono capaci di capire se c’è un impatto violento.

Quando viene rilevato un grave incidente d’auto, iPhone e Apple Watch suonano un allarme e visualizzano un avviso. A quel punto succedono diverse cose:

Se non riesci a leggere o raggiungere lo schermo, iPhone legge l’avviso ad alta voce e mostra un cursore Chiamata di emergenza. Apple Watch invece vibra e mostra i servizi di emergenza. A seconda se iPhone sia disponibile o meno, e dalle feature implementate in Apple Watch, vengono proposte una serie di possibilità per chiedere aiuto. Se non riesci a rispondere, il tuo dispositivo chiama automaticamente i servizi di emergenza dopo 20 secondi. Una volta stabilita la connessione con il contatto di emergenza, il dispositivo invia un messaggio per condividere la posizione e fargli sapere che c’è stato un grave incidente d’auto. Attivare Rilevamento Incidenti Per attivare o disattivare gli avvisi e le chiamate di emergenza automatiche dopo un grave incidente d’auto, basta fare così. Su iPhone Apri l’app Impostazioni. Tocca SOS Emergenze. Attiva Chiamata dopo un grave incidente. Su Apple Watch Sul tuo iPhone, apri l’app Apple Watch. Nella scheda Il mio orologio, tocca SOS Emergenze. Attiva Chiamata dopo un grave incidente.

Dispositivi Compatibili

Il Rilevamento Incidenti è disponibile su questi modelli di iPhone e Apple Watch: