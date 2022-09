Apple Watch Ultra a rate, a interessi zero e senza busta paga

Se sei un amante degli sport estremi, delle immersioni e dell’avventura in luoghi esotici e in contesti difficili, Apple Watch Ultra è lo smartwatch che fa per te. Con quel che costa, però, non sorprende che molti preferiscano acquistarlo in morbide rate mensili. Ecco come acquistare Apple Watch Ultra a rate a tasso zero reale, senza finanziaria e senza busta paga.

Per Apple è lo sportwatch assoluto, perché è progettato con cura maniacale in ogni dettaglio, per raggiungere prestazioni e resistenza di rilievo. Include scocca in titanio, robusta ma leggera e resistente alla corrosione, bordi rialzati nella cassa per proteggere dagli impatti laterali il vetro in cristallo di zaffiro. E la Corona Digitale e il tasto laterale ora sono più grandi, e dunque più comodi da usare anche con i guanti.

Per acquistare Apple Watch Ultra a rate ci sono due possibilità. Tramite il convenientissimo rateo Amazon oppure, laddove ciò non fosse disponibile per il tuo account, con il finanziamento Cofidis.

Apple Watch Ultra a Rate su Amazon

I finanziamenti richiedono la presenza di intermediari che impongono costi aggiuntivi. E per un acquisto da 1.000€, al netto di promozioni specifiche e comunque limitate, si finisce di pagarne 1.200€ tra interessi, spese di gestione, TAN e TAEG. Senza contare tutta la burocrazia che c’è dietro, le carte da inviare e i tempi tecnici di approvazione; approvazione che, tra l’altro, non è neppure scontata.

Le rate a tasso zero di Amazon invece sono tutta un’altra storia. Non prevedeno costi di gestione, né tempi d’attesa e neppure l’invio di documentazione. Non serve neppure la busta paga, ed è facile come mettere la spunta su una casella. È a tutti gli effetti una banale riartizione dei costi su 5 o 12 mesi operata direttamente dal colosso dell’e-commerce. Niente di più, niente di meno.

Ciò significa che la procedura è incredibilmente snella e alla portata di tutti. Con un paio di clic e la solita procedura di acquisto, puoi ricevere a casa tua il nuovo Apple Watch Ultra in meno di un giorno, senza busta paga né finanziamenti. E puoi usare perfino carte ricaricabili, PostePay o pagare in contanti. Il tutto ai prezzi solitamente già vantaggiosi di Amazon.

Limiti del Rateo Amazon

La contropartita è che non tutti gli iscritti ad Amazon sono abilitati al rateo zero. Se l’opzione a rate non compare, in altre parole, non è attiva né attivabile sul vostro account. In questi casi, si può ricorrere però al finanziamento Cofidis (leggi più sotto).

I requisiti per poter accedere al rateo Amazon sono i seguenti:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Nota bene: si può avere solo un singolo pagamento rateale attivo in ogni categoria di prodotto, e comunque non più di tre pagamenti rateali attivi sul proprio account; se per caso avessi bisogno di attivare un nuovo rateo, è sufficiente estinguere in anticipo uno degli altri ratei.

Rateo Amazon Non Disponibile

Se il rateo Amazon non è disponibile per il vostro account, allora dovrete sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine. Si tratta di una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da 100€ a 1.500€, dunque perfetto per prendere un Apple Watch Ultra a rate.

Cofidis è una finanziaria vera e propria, e dunque prevede tempi tecnici e l’invio della documentazione, e potrebbe includere oneri finanziari (anche se spesso sono in promozione a tasso zero). Per maggiori informazioni, si può consultare la pagina Cofidis sul sito Amazon.

Rate Amazon per P. IVA

Se possiedi un’azienda o sei un libero professionista che lavora in regime di partita IVA, ti rammentiamo che oggi per te è disponibile Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!

👉🏼Fai clic qui per conoscere tutte le caratteristiche di Apple Watch Ultra👈🏼

Acquista Apple Watch Ultra a Rate

Tutti i modelli di Apple Watch Ultra costano 1.009€ in Italia e sono già preordinabili su Amazon, con consegna il 23 settembre. Per acquistare Apple Watch Ultra a rate, basta fare clic sulla voce “5 rate di Amazon da 201,80€ al mese” prima dell’acquisto, e l’opzione sarà automaticamente attivata.