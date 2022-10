iPhone 14 Plus, oggi è il SUO GIORNO: promosso o bocciato?

Dopo una fase di preordine più lunga rispetto a quella del fratello minore, è finalmente arrivato anche il turno di iPhone 14 Plus. Lo smartphone arriva sul mercato il giorno successivo all’evento Pixel 7 di Google e prova a dare un senso ad una line-up che non ha convinto proprio tutti. Vale la pena acquistarlo? Ecco cosa ne pensa la stampa estera.

iPhone 14 Plus: sì o no?

Nonostante i piani fossero inizialmente diversi, in questo ricco 2022 di Apple è tornato anche il modello Plus. Questa etichetta è dovuta unicamente all’ampio display da 6,7 pollici, perché poi per il resto, è identico al modello standard che a sua volta è la copia di iPhone 13. Sì insomma, ci siamo capiti.

I colleghi di The Verge ritengono che iPhone 14 Plus sia uno smartphone che potrebbe essere preso in considerazione da chi attualmente ha tra le mani un device abbastanza datato, un iPhone X per dire. I suoi punti di forza sono principalmente tre: la batteria (che secondo Apple è quella garantisce la migliore autonomia mai vista su un iPhone), l’ampio display e il peso contenuto nonostante le dimensioni.

Manca però una terza lente sul retro e soprattutto un refresh rate adeguato. E per alcuni mercati, come quello italiano, c’è anche un altro problema: il prezzo. Nello stivale si parte da 1.179 euro, ma spendendo più o meno la stessa cifra ci si porta a casa un 13 Pro che ha molto di meglio da offrire.

Anche altrove leggiamo/ascoltiamo considerazioni simili. Endgadget, Marques Brownlee e CNET ribadiscono quanto iPhone 14 Plus, scheda tecnica alla mano, sia un ottimo smartphone ma con effettivamente pochissime novità rispetto alla generazione precedente.

La batteria è pazzesca, ma i reali upgrade dove sono? Il fatto che la frequenza d’aggiornamento a 120Hz sia solo un miraggio si fa sentire, anche perché – come detto – non parliamo di cifre contenute.

E quindi, promosso o bocciato? Dipende. Sulla carta iPhone 14 Plus è uno smartphone di assoluto spessore (pur considerando alcune mancanze) e chi viene da un iPhone XS o iPhone 11 noterà un bel po’ di differenze in positivo. Dovrebbero invece lasciarlo sullo scaffale quegli utenti che hanno acquistato un iPhone 13 o, ancora meglio, un 13 Pro.

Immagine di copertina ©CNET