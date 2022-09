iPhone 14 Plus doveva chiamarsi iPhone 14 Max

C’è un motivo per cui i rumors parlavano incessantemente di iPhone 14 Max e mai di iPhone 14 Plus. In realtà, la decisione di usare il brand “Plus” è stata una decisione dell’ultimo momento, e possiamo dimostrarlo.

La Novità di iPhone 14 Plus

A livello di feature, potenza e hardware, iPhone 14 Plus ha un solo vantaggio rispetto ad iPhone 14. Offre un display più ampio a un prezzo più contenuto rispetto ad iPhone 14 Pro Max. Fine.

Tant’è che, secondo le indiscrezioni degli analisti, non si vende neppure granché bene. Gli utenti che sceglievano Pro Max, in altre parole, lo facevano non solo per il display più ampio ma anche per tutti gli altri fronzoli.

Doveva Chiamarsi iPhone 14 Max

Il sito olandese iCreate ha scovato le prove, all’interno del sito Apple, che mostrano come in realtà iPhone 14 Plus dovesse chiamarsi in origine iPhone 14 Max. Poi, poco prima del lancio, qualcuno a Cupertino ha cambiato idea e ha preferito relegare l’onorifico “Max” al modello più costoso.

Basta dare un’occhiata alla pagina con la panoramica degli iPhone per scoprire ad esempio che l’immagine degli iPhone 14 Plus si chiama in realtà iphone-14-max-colors.jpg.

E non è nemmeno l’unica svista di questo tipo. Accade anche nella Newsroom Apple, all’interno del tag Alt di un’immagine (quello che gli ipovedenti usano per capire di cosa parla un’immagine) e all’interno del codice della pagina.

Infine, un’altra prova si vede nella pagina della dichiarazione di conformità dei nuovi telefoni, dove si dichiara che il prodotto è conforme a determinati standard e linee guida. Dunque, “un documento piuttosto ufficiale.” Anche qui il numero di serie A2886 è menzionato in riferimento a iPhone 14 Max, che invece sappiamo essere iPhone 14 Plus.

Perché Questo Cambio di Programma?

La ragione è semplice. A Cupertino probabilmente si sono resi conto che il 14 Max non aveva nulla in comune con il 14 Pro Max e dunque, per evitare confusione tra gli utenti, hanno preferito riciclare il vecchio “Plus.” Plus indica infatti qualcosa in più rispetto al modello base, ma non il meglio del meglio racchiuso nella dicitura “Max.”