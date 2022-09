L’aumento della domanda di iPhone 14 e iPhone 14 Pro atteso a Cupertino non si è avverato. Risultato: Apple ha dovuto abbandonare i piani di un aumento della produzione in catena di montaggio, il che significa che determinate configurazioni e modelli continueranno a essere molto rari. Lo conferma Bloomberg.

In teoria, Apple intendeva spingere l’assemblaggio di Phone 14 a 6 milioni di unità entro la seconda metà dell’anno. Ciò costituiva una risposta alle proiezioni di vendita dei nuovi modelli; tuttavia, pare che -dopo il boom iniziale- le cose stiano andando meno bene del previsto.

Di conseguenza, Apple punta a produrre i “vecchi” 90 milioni di iPhone 14 che erano già previsti originariamente, che poi è la medesima quantità sfornata nel 2021. Questo non significa però che non ci saranno aggiustamenti in fabbrica.

La domanda di iPhone 14 è infatti nettamente inferiore a quella di iPhone 14 Pro e Pro Max, e questa è la ragione per cui Tim Cook sta ragionando sull’ipotesi di destinare ai modelli di punta parte degli impianti dedicati all’entry level.

Tra le ragioni di questo stato di cose, il quotidiano economico menziona il crollo economico della Cina che da solo avrebbe causato un calo dell’11% rispetto ad iPhone 13 nel medesimo periodo dell’anno scorso. Tra lascito della pandemia, crisi energetica e invasione russa in Ucraina, non è un buon periodo per l’economica mondiale. E tra le infinite ramificazioni c’è anche questo: i modelli di punta di iPhone 14 Pro e Pro Max continueranno a restare introvabili a lungo: per cui se ne trovate uno su Amazon, approfittatene subito perché durerà poco.