iPhone 14 Plus disponibile su Amazon

Oggi è finalmente il giorno di iPhone 14 Plus. Ampio display da 6,7 pollici, sistema a doppia fotocamera potenziato, una batteria che dura tantissimo ma un processore che rimanda alla generazione precedente. E ora è disponibile su Amazon: lo comprerete?

Sebbene noi stessi l’abbiamo definito un iPhone 13s, iPhone 14 Plus introduce elementi di distinzione che per alcuni utenti potrebbero fare la differenza. Per esempio, il chip A15 del Plus include un core GPU in più rispetto ad iPhone 13, e ciò si traduce in prestazioni grafiche comunque superiori.

E poi, il flash è più luminoso, la fotocamera frontale supporta l’autofocus (selfie e videochiamate molto più dettagliate) e soprattutto include una sontuosa batteria che fa regala un’autonomia davvero molto importante.

Se però questo set di novità valga l’acquisto, lo lasciamo decidere agli utenti. Anzi, vi farà piacere sapere che iPhone 14 Plus è finalmente disponibile su Amazon.

Acquista iPhone 14 Plus