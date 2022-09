Presentati durante l’evento Far Out del 7 settembre, iPhone 14 e iPhone 14 Plus non sono riusciti a catturare l’attenzione della community. O almeno, è questa la sensazione al momento. Ma davvero non dovrebbero essere presi in considerazione?

A definirli dei 13s forse non si commette un grosso errore: esteticamente sono identici ai modelli del 2021 e gli upgrade dell’hardware non fanno gridare al miracolo. A proposito di questi miglioramenti, non saranno così sbalorditivi, ma la lista è comunque abbastanza corposa.

Sei in dubbio? Non sai se acquistare o meno uno dei due device? Ecco cinque novità che potrebbero esserti sfuggite durante il keynote settembrino e che potrebbero convincerti a investire.

No, iPhone 14 non sarà bollente

I due smartphone utilizzeranno lo stesso processore di iPhone 13 Pro, ovvero l’A15 Bionic con GPU a 5-core (al posto di 4). Il core aggiuntivo si traduce in prestazioni superiori in ogni campo, ma più potenza potrebbe portare a temperature più elevate.

Per scongiurare il problema, Apple ha studiato una nuova struttura interna in grado di gestire al meglio la temperatura. Dunque, con iPhone 14 e 14 Plus la batteria durerà di più, le prestazioni saranno ottimali e… non ci sarà il rischio di bruciarsi le dita!

Flash più luminoso

Oltre al nuovo modulo fotografico, il gigante di Cupertino ha reso il flash True Tone ancora più luminoso (anche se non sappiamo di quanto). In ogni caso, iPhone 14 e 14 Plus scatteranno foto 2,5 volte migliori in condizioni di scarsa luminosità.

iPhone 14 Plus: che batteria!

Lo smartphone del 2022 con display da 6,7 pollici vanta la batteria che garantisce la migliore autonomia nella storia di iPhone, a detta di Apple.

Ovviamente, essendo più grande, iPhone 14 Plus “nasconde” al suo interno una batteria enorme. Ad ottimizzare il tutto ci pensa poi il connubio tra hardware e software, come al solito.

Selfie con autofocus

Ah, finalmente! La fotocamera frontale dei due nuovi smartphone supporta l’autofocus, e ciò si traduce in foto più rifinite e dettagliate.

Da segnalare inoltre una maggiore apertura del diaframma e gli upgrade per gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Fai scatti di gruppo e selfie coloratissimi e super dettagliati, grazie alla nuova fotocamera frontale TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma.

Nuovi colori

I due device arrivano sul mercato in cinque diverse colorazioni: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e PRODUCT(RED).

Quale sceglierai?

Prezzi e disponibilità

Per entrambi gli smartphone la fase di preordine prenderà il via il 9 settembre. Per quanto riguarda la disponibilità invece, iPhone 14 sarà acquistabile online e in negozio a partire dal 16 settembre. Il modello Plus si farà attendere un po’ di più: sarà sul mercato dal 7 ottobre.

iPhone 14

128 GB: 1.029 euro

256 GB: 1.159 euro

512 GB: 1.419 euro

iPhone 14 Plus