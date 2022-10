iPhone 14: ecco come comprarlo al prezzo più basso

Coi prezzi shock a cui sono arrivati gli iPhone, non sorprende che molti utenti siano a caccia di sconti. La buona notizia è che, contrariamente che in passato, qualcosa ha già iniziato a muoversi Ma quando arriverà il momento migliore per acquistare i nuovi modelli? Quando, in altre parole, vedremo la scontistica più vantaggiosa su iPhone 14 e iPhone 14 Pro? L’andamento dei prezzi del passato ci fornisce una chiara indicazione.

La buona notizia è che, a distanza di poche settimane dal lancio, iPhone 14 già costa un po’ meno; in alcuni casi lo sconto arriva fino al 9% rispetto al prezzo di listino ufficiale. Per esempio, al momento della stesura di questo post, su Amazon si trova iPhone 14 (256 GB) a 1.147€ invece di 1.159€. Ma gli sconti sono piccoli e molto fluttuanti, si esauriscono rapidamente. Il che è inevitabile, data l’elevata domanda dei dispositivi e la relativa scarsità sul mercato.

Quando Scenderanno i Prezzi?

Purtroppo i rumors erano veri. Un po’ per la scarsità dei chip, e un po’ per la debolezza dell’Euro, i prezzi della nuova generazione di iPhone sono aumentati in modo significativo. Per esempio, iPhone 14 parte da 1.029€ mentre iPhone 14 Plus da 1.179€.

Stesso discorso -e perfino peggiore- per le varianti Pro e Pro Max. Nella versione base, il prezzo di partenza di iPhone 14 Pro è di 1.339€, mentre per iPhone Pro Max è di ben 1.489€. E parliamo di tagli da 128GB.

Quand’è quindi che possiamo aspettarci un calo di prezzo decente? La brutta notizia è che i prezzi dei modelli di punta di iPhone 14 scenderanno più lentamente rispetto a quelli dei dispositivi precedenti. Ecco le previsioni.

iPhone 14

Secondo il comparatore di prezzi Idealo, a meno di un mese dal lancio, iPhone 14 è comparso online già all’8,8% in meno. Il che è un dato inatteso, dato che di solito iPhone tende a mantenere il prezzo stabile per i primi 3 mesi.

Dal quarto mese in poi, dunque a inizio 2023, le offerte migliori dovrebbe toccare il -10%. Dunque, rispetto al prezzo iniziale di vendita di 1.029€, dovremmo poter risparmiare circa 120€ sull’acquisto di un iPhone 14.

Ma il vero affare si fa dopo 5 mesi, quando la scontistica dovrebbe raggiungere addirittura il 17%.

iPhone 14 Pro

Nei primi mesi dopo l’uscita, il prezzo dell’iPhone 14 Pro resterà tendenzialmente invariato. Per assistere a un calo importante del 14% dovremo attendere almeno marzo 2023. Il risparmio in questo caso sarà di 180€ per il modello base.

iPhone 14 Pro Max

Chi avrà pazienza pagherà il telefono di punta di Apple molto meno. Aspettando marzo 2023, il prezzo calerà di 163€ (-11%) e di circa 193€ (-13%) a inizio estate.