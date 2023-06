iOS 17 : i Promemoria in offrono la migliore lista della spesa

Apple ha annunciato che con l’aggiornamento di iOS 17, l’app Promemoria abbraccerà completamente la sua identità di lista della spesa, offrendo una funzionalità avanzata che renderà l’esperienza dello shopping più semplice ed efficiente. Gli utenti potranno sfruttare al massimo questa nuova caratteristica che ordina automaticamente gli articoli in categorie specifiche, facilitando la creazione e l’organizzazione della lista della spesa.

iOS 17 e Promemoria: ordinamento automatico dei prodotti e non solo!

La nuova funzionalità di ordinamento automatico dei promemoria per la lista della spesa è disponibile su iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma. Secondo Apple, “Gli elenchi della spesa ordinano automaticamente gli articoli in categorie per facilitare lo shopping”. Questo significa che gli elementi inseriti nella lista verranno automaticamente classificati in gruppi specifici, semplificando la navigazione e l’acquisto dei prodotti durante lo shopping.

Configurazione del tipo di elenco

Per utilizzare al meglio questa funzione, gli utenti possono impostare il tipo di elenco come “standard” o “generi alimentari“. È possibile farlo toccando il pulsante circolare a tre punti nell’angolo in alto a destra dell’elenco su iPhone e iPad, o selezionando l’opzione “Mostra informazioni elenco” dal menu a comparsa. Gli utenti Mac, invece, possono trovare questa opzione selezionando “Visualizza” e poi “Mostra informazioni elenco” dalla barra dei menu.

Magia dell’ordinamento automatico

Impostando il tipo di elenco su “generi alimentari”, l’app Promemoria organizzerà automaticamente gli articoli in categorie specifiche, semplificando ulteriormente lo shopping. Gli elementi alimentari comuni verranno raggruppati in base alle categorie predefinite come bevande, prodotti di prima necessità, carne, alimenti surgelati, vino, birra e liquori, pane e cereali, pasta, riso e fagioli, latticini, uova e formaggi, salse e condimenti, cura e salute personale, e articoli per la casa.

Personalizzazione delle categorie

Gli utenti hanno anche la possibilità di personalizzare le categorie secondo le proprie preferenze. È possibile riorganizzare manualmente le categorie, creare nuove categorie o passare a una visualizzazione a layout di colonna che raggruppa le categorie verticalmente. Questa flessibilità consente di adattare la lista della spesa alle proprie esigenze specifiche.

Ottimizzazione dell’esperienza di shopping in iOS 17

La funzione di ordinamento automatico dei promemoria per la lista della spesa rappresenta un notevole miglioramento dell’esperienza di shopping per gli utenti di dispositivi Apple. La possibilità di creare e organizzare facilmente la lista della spesa in categorie specifiche semplifica notevolmente la ricerca e l’acquisto dei prodotti desiderati. Inoltre, questa funzionalità è sincronizzata su tutti i dispositivi Apple, consentendo agli utenti di accedere alla loro lista della spesa ovunque si trovino.