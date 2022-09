Dopo il ricco evento Far Out, Apple ha diffuso un’informazione attesa da tanti. La release pubblica di iOS 16 – il major update presentato durante l’ultima WWDC – sarà scaricabile su tutti gli iPhone compatibili dal 12 settembre (in Italia intorno alle 19).

E dunque, l’aggiornamento sarà diffuso a pochi giorni di distanza dal debutto sul mercato di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, i due (anzi, quattro) protagonisti del keynote andato in scena il 7 settembre presso l’Apple Park di Cupertino.

iOS 16, a differenza di quanto si possa pensare, non è un upgrade rivoluzionario. Spiccano nuove feature (che non sappiamo quanto possano interessare ad una buona fetta di utenti) e soprattutto le possibilità di personalizzazione della Schermata di Blocco.

iOS 16: l’elenco degl iPhone compatibili

A partire dal 12 settembre sarà disponibile anche watchOS 9, sistema operativo che abbiamo già visto all’opera sugli appena presentati Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 e Apple Watch Ultra.