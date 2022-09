L’evento Far Out appartiene ormai al (recentissimo) passato e i nuovi iPhone 14 e 14 Pro sono già nelle mani di – quasi tutti – coloro che li hanno preordinati/acquistati. Ma lo sappiamo, il mondo Apple non si ferma mai, e ad ottobre, salvo sorprese, ci sarà un altro evento con protagonisti nuovi prodotti. Gli indizi vanno in un’unica direzione, iPad, ma nel mese in cui saranno rilasciate le versioni pubbliche di iPadOS 16 e macOS Ventura potrebbero esserci novità anche in ottica Mac.

Evento Apple di ottobre: i nuovi iPad in arrivo

iPad Pro con M2

Mark Gurman, Ming-Chi Kuo e altre fonti più che affidabili non hanno alcun dubbio sul fatto che ad ottobre il gigante di Cupertino aggiornerà la line-up di iPad. Ma quali modelli faranno capolino negli store fisici e digitali? Ad agosto proprio Gurman, nella sua newsletter Power On, ha lanciato l’indiscrezione sul nuovo iPad Pro con processore M2. Il dispositivo potrebbe arrivare in due versioni: la prima con display LCD da 11″, la seconda invece con pannello da 12,9″ con tecnologia miniLED.

Una (semi)conferma ci è stata fornita a sorpresa dallo store di Logitech. Nell’elenco dei dispositivi compatibili con lo stylus Crayon Digital Pencil appaiono infatti due modelli di iPad Pro non ancora presentati e indicati come “in arrivo”:

iPad Pro 12.9″ (6a gen) – Coming soon

iPad Pro 11″ (4a gen) – Coming soon

iPad di 10a generazione

La sorpresa più grande dovrebbe arrivare però nella categoria “entry-level”, con l’iPad di decima generazione. Stando alle ultime, il tablet sarà caratterizzato da un design ritoccato in più punti: bordi squadrati, cornici più sottili, USB-C al posto della porta Lightning. Ancora non sono stati sciolti i dubbi sul pulsante Home con Touch ID? Ci sarà o meno? Lo scopriremo tra qualche settimana.

Bonus

Ci affidiamo ancora a Mark Gurman e soci per aggiungere all’elenco delle possibilità novità di ottobre anche nuovi Mac con chip M2 (il processore è attualmente una esclusiva degli ultimi notebook Air e Pro) e soprattutto il tanto chiacchierato visore per la realtà aumentata e la realtà virtuale.

Che sia proprio il visore quella “one more thing” che da tempo manca agli eventi Apple? Noi, a questo punto, speriamo di sì.