Il 2022 sarà un anno particolarmente ricco di novità per l’ecosistema Apple. Tre le new entry, salvo sorprese, ci sarà anche un nuovo iPad. E ora abbiamo la conferma (semi) definitiva delle caratteristiche della proposta più economica dell’azienda di Cupertino per quanto concerne i tablet.

Già lo scorso gennaio, l’insider DylanDkt vaticinava l’arrivo di un iPad low cot con 5G, chip A14 e porta Lightning; ora invece, siamo certi che in questa descrizione ci fosse almeno un errore. Alla luce della recente direttiva UE sul caricatore unico, infatti, insistere con la Lightning sarebbe un autogol clamoroso. Ecco quindi la scheda tecnica dell’iPad del 2022 secondo i rumors più aggiornati:

Connettività 5G (nel caso del modello Wi-Fi + Cellular), come il nuovo Air

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6

Processore A14

Display da 10,2 pollici

non USB-C come suggerito da altri)

Un rinnovamento del look è invece previsto per il prossimo anno. Il design del tablet di undicesima generazione, dunque, dovrebbe essere simile a quello degli ultimi iPad Air, Mini e Pro. Poi, nel 2023 ,il pulsante fisico Home + Touch ID sarà forse definitivamente mandato in pensione.

iPad 2022: Quanto Costerà?

Chiaramente, date le caratteristiche non di rilievo del prodotto (e un chip piuttosto datato, come l’A14), il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 400€. Insomma, sarà in linea con l’iPad di 9ª generazione che in Italia parte da 389€ per la versione 64GB Wi-Fi.