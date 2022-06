macOS 13 Ventura: tutte le novità per gli utenti

Al WWDC 2022, Apple ha presentato macOS 13 Ventura, la nuova versione del sistema operativo dedicato ai Mac (che quindi non si chiamerà Mammoth come anticipavano i rumors). In arrivo per gli utenti nuove funzionalità come Stage Manager, un più potente Continuity e inediti strumenti di produttività.

Stage Manager

macOS Ventura, l’ultima versione del sistema operativo desktop di Cupertino, irrobustisce l’esperienza utente. Con Stage Manager, per esempio, arriva un modo completamente nuovo di rimanere concentrati su quel che si fa.

Stage Manager organizza automaticamente le finestre aperte e mette l’app con cui l’utente sta attualmente lavorando in posizione prominente; le altre finestre aperte, invece, appaiono sul lato sinistro, pronte per essere richiamate non appena ce n’è bisogno. Volendo, gli utenti possono anche raggruppare le finestre quando lavorano su attività o progetti specifici che richiedono app diverse. Stage Manager non sostituisce ma integra le altre feature del Finder come Mission Control e Spaces, e la configurazione si fa in un clic.

Continuity

Col nuovo Continuity di macOS Ventura, la fotocamera di iPhone diventa la webcam del Mac, e con Handoff in arrivo su FaceTime, gli utenti possono avviare una chiamata FaceTime sul proprio iPhone o iPad e passarla fluidamente sul proprio Mac. Mail e Messaggi sono dotati di nuove funzionalità che rendono le app ancora più utili, tipo la programmazione dell’invio mail o la cancellazione dei messaggi inviati come in iOS 16.

Safari inaugura la feature Chiavi di accesso che permette di loggarsi nelle app e sui servizi online sfruttando il sensore biometrico dei dispositivi Apple, in luogo delle password.

“macOS Ventura include potenti funzionalità e nuove innovazioni che aiutano a rendere l’esperienza Mac ancora migliore. Nuovi strumenti come Stage Manager rendono la messa a fuoco sulle attività e lo spostamento tra app e finestre più facile e veloce che mai, e Continuity Camera offre nuove funzionalità di videoconferenza su qualsiasi Mac, tra cui Desk View, Studio Light e altro ancora”, ha dichiarato Craig Federighi, vicepresidente senior del software engineering di Apple. “Con nuove utili funzionalità in Messaggi, tecnologie di ricerca all’avanguardia in Mail e un design aggiornato per Spotlight, Ventura ha così tanto da offrire.”

Aggiornamenti delle App

Safari offre un’esperienza di navigazione più veloce ed efficiente perché consuma meno energia su Mac; e introduce nuove funzionalità di privacy. E ora, con macOS Ventura, gli utenti possono navigare insieme grazie ai gruppi di schede condivisi che condivide i preferiti di Safari e consente di visualizzare a colpo d’occhio e in tempo reale i siti che gli altri stanno consultando in ogni momento.

Se lo desiderano, gli utenti possono anche creare un elenco di segnalibri su una pagina iniziale condivisa e avviare una conversazione Messaggi o una chiamata FaceTime direttamente da Safari. L’ideale per progettare una vacanza assieme.

Mail

Mail ora utilizza tecniche più smart per fornire risultati più pertinenti, accurati e completi durante la ricerca di uno specifico messaggio. Gli utenti possono trovare rapidamente ciò che stanno cercando non appena fanno clic sulla barra di ricerca, tra cui e-mail recenti, contatti, documenti, foto e altro ancora, il tutto prima ancora di iniziare a digitare.

E questo è niente. Finalmente, si potrà pianificare l’invio delle mail e persino annullare la consegna dopo aver premuto invio. Infine, Mail ora rileva in modo intelligente se ci sono lacune come l’assenza di un allegato o di un destinatario.

Messaggi

Messaggi su macOS Ventura ora include la possibilità di modificare o annullare un messaggio inviato di recente, contrassegnare un messaggio come non letto o recuperare messaggi eliminati accidentalmente.

Grazie alle nuove funzionalità di collaborazione permettono di condividere una copia o collaborare con altri, quando un utente condivide un file tramite Messaggi. E quando si decide di collaborare, su Messaggi viene creato una nuova conversazione ad hoc.

Infine, ora è possibile partecipare alle sessioni SharePlay direttamente dall’app Messaggi del Mac.

Spotlight

Spotlight in macOS Ventura include un design aggiornato che rende ancora più semplice la navigazione, e coesa col resto dell’ecosistema. In più, permette di cercare una foto anche per posizione, persone, scene o oggetti, e perfino col testo che contengono. E Spotlight ora permette pure di avviare un timer, creare un nuovo documento o eseguire un collegamento.

Safari

La navigazione in Safari ora è più sicura grazie alla funzione Chiavi di Accesso; si tratta di “credenziali di nuova generazione più sicure, facili da usare e progettate per sostituire le password.”

Spiega Apple: “Le passkey sono chiavi digitali uniche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai memorizzate su un server web, quindi gli hacker non possono farle trapelare o ingannare gli utenti a condividerle. Le chiavi di accesso semplificano l’accesso in modo sicuro, utilizzando Touch ID o Face ID per la verifica biometrica e il portachiavi iCloud per sincronizzarsi su Mac, iPhone, iPad e Apple TV con crittografia end-to-end. Funzioneranno anche su app e sul web e gli utenti possono persino accedere a siti web o app su dispositivi non Apple utilizzando il loro iPhone.”

Altre Feature Minori

Qui di seguito feature minori, ma non per questo meno interessanti, in arrivo con macOS 13 Ventura:

Live Text utilizza l’intelligenza sul dispositivo per riconoscere il testo nelle immagini in tutto il sistema e anche nei video, incluso il testo giapponese e coreano. Gli utenti possono anche ora sollevare il soggetto da un’immagine e rilasciarlo in un’altra app. E Visual Look Up espande le sue capacità di riconoscimento per includere ora animali, uccelli, insetti, statue e ancora più punti di riferimento.

Le app Meteo e Orologio sono state ottimizzate per Mac..

I nuovi strumenti di accessibilità includono didascalie dal vivo per tutti i contenuti audio.