macOS 13 Mammoth: tutto quello che sappiamo

Ecco tutto quello che sappiamo su macOS 13 Mammoth, la prossima versione del sistema operativo destinato ai Mac di Apple, in arrivo in versione preliminare al WWDC 2022.

macOS 13: Nome

È dall’anno scorso che, tra i nomi papabili per una nuova versione di macOS, c’era Mammoth; ma poiché i toponimi californiani di Yosemite, Sierra, Mojave e Monterey sono stati tutti utilizzati (e Rincon, Redwood, Pacific e Skyline sono stati abbandonati), Mammoth è l’unico che resta in lizza. Insomma, se non cambia la nomenclatura, macOS 13 sarà proprio Mammoth.

macOS 13: Compatibilità

Con macOS Mammoth, Apple dovrebbe portare a termine la transizione verso ARM; ciò significa che diversi Mac con processore Intel non saranno inclusi nel supporto a macOS 13; tra di essi, probabilmente, i Mac del 2013, 2014 e 2015.

Ecco quindi la lista provvisoria dei Mac compatibili con macOS 13:

MacBook 2015 e versioni successive

2015 e versioni successive MacBook Air Inizio 2015 e versioni successive

Inizio 2015 e versioni successive MacBook Pro Inizio 2015 e versioni successive

Inizio 2015 e versioni successive Mac mini Fine 2014 e versioni successive

Fine 2014 e versioni successive iMac Fine 2015 e versioni successive

Fine 2015 e versioni successive iMac Pro 2017 e versioni successive

2017 e versioni successive Mac Pro Fine 2013 e versioni successive

Fine 2013 e versioni successive Mac Studio (tutte le versioni)

Nuove Funzionalità

Tra le novità attese di macOS 13 Mammoth, segnialiamo:

Pesante ottimizzazione per i chip Apple

Nuova app Preferenze di Sistema ispirata ad iOS 16

Redesign delle app di sistema come Mail, Note, Promemoria, Podcast, Safari, Messaggi, Musica

App Messaggi avrà “più funzionalità in stile social-network, in particolar modo per i messaggi audio.”

Forse Widget flessibili e posizionabili sulla Scrivania

Quando Arriva?

macOS 13 Mammoth sarà presentato in versione preliminare al keynote del WWDC 2022 assieme a iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 e tvOS 16. Appuntamento il 6 giugno alle 19.00 ora italiana per i consueti aggiornamenti qui su Melablog.it.