iOS 16, Schermata di Blocco Always On e novità per Notifiche e Salute

Secondo le fonti di Bloomberg, iOS 16 porterà in dote tante novità per l’app Salute e gestione notifiche, e soprattutto una nuova Schermata di Blocco Migliorata che spiana la strada al display always-on di iPhone 14. Ma sul fronte dell’interfaccia grafica, niente nuovo redesign.

Notifiche & Salute

La prossima versione del sistema operativo mobile di Apple di concentrerà soprattutto sulle feature di gestione della salute e su importanti miglioramenti nell’organizzazione delle notifiche. A riguardo, la testata scrive:

“Sul fronte di iOS, mi aspetto significativi miglioramenti in ogni ambito, incluso un aggiornamento nelle feature di notifica e nelle feature di tracking della salute. Non mi aspetto un redesign dell’interfaccia di iOS da capo a coda, anche se, in 10 anni, da iOS 7 a oggi non è cambiato nulla.”

E l’app Salute non si fermerà a iPadOS o macOS, ma potrebbe raggiungere altre appendici dell’ecosistema Apple; inoltre, includerà “un sacco di nuove funzionalità” sia con iPhone che con Apple Watch.

Per questa ragione, è lecito aspettarsi che le medesime novità verranno portate anche su watchOS 9 e, in parte, su iPadOS 16 e macOS. Riguardo quest’ultimo, non conosciamo ancora il nome che Apple sceglierà, ma anche per quanto concerne il desktop non ci aspettiamo grossi cambiamenti.

Sappiamo solo che macOS 13 rivedrà le Preferenze di Sistema per renderle più simili all’app Impostazioni di iOS, comprese le impostazioni di organizzazione delle app di sistema.

Schermata di Blocco Migliorata

“Apple sta pianificando importanti miglioramenti per la schermata di blocco, inclusi sfondi che hanno funzionalità simili a widget” spiega Bloomberg. “Inoltre, ci è stato rivelato che iOS 16 integra il futuro supporto per una schermata di blocco sempre attiva, qualcosa che Apple stava originariamente pianificando per l’iPhone 13 dello scorso anno.” Inoltre, sono attese “grandi modifiche alle finestre e al multitasking”, mentre tvOS 16 presumibilmente si guadagnerà “più feature per la casa intelligente”.

L’app Messaggi di iOS 16 invece acquisirà “funzionalità simili ai social network, in particolare per quanto riguarda i messaggi audio”.

Apple presenterà in anteprima iOS 16‌, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 al prossimo WWDC 2022 che si terrà dal 6 al 10 giugno.

