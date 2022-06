watchOS 9: tutte le novità del WWDC 2022

watchOS 9, la nuova versione del sistema operativo dedicato ad Fitness con metriche, visualizzazioni ed esperienze di allenamento avanzate ispirate agli atleti ad alte prestazioni; ed aggiornata la funzione Sonno. Infine, assieme alla nuova app Farmaci, arriva l’inedita funzione Cronologia Fibrillazione Atriale approvata dalla FDA. Apple ha presentato oggi, la nuova versione del sistema operativo dedicato ad Apple Watch che introduce nuove funzionalità ed esperienze più integrate. Arrivano quadranti più personalizzabili e con complicazioni più ricche che forniscono maggiori informazioni. Aggiornata anche l’appcon metriche, visualizzazioni ed esperienze di allenamento avanzate ispirate agli atleti ad alte prestazioni; ed aggiornata la funzioneInfine, assieme alla nuova app Farmaci, arriva l’inedita funzioneapprovata dalla FDA.

“Gli utenti di tutto il mondo amano Apple Watch per averli aiutati a rimanere in contatto con coloro che amano, essere più attivi durante il giorno e gestire meglio la loro salute”, ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. “Questo autunno, watchOS 9 porta l’esperienza di Apple Watch ad un livello superiore con approfondimenti scientificamente comprovati su fitness, sonno e salute del cuore, fornendo al contempo agli utenti modi più creativi per rendere il proprio Apple Watch”.

Nuovi Quadranti

I nuovi Quadranti di watchOS 9 danno agli utenti l’opportunità di esprimere il proprio stile personale perché includono informazioni pertinenti a colpo d’occhio attraverso le complicazioni. Con watchOS 9 arrivano quattro nuovi quadranti:

Lunar , che descrive la relazione tra il calendario gregoriano e il calendario lunare, utilizzato in molte culture come cinese, islamica ed ebraica

, che descrive la relazione tra il calendario gregoriano e il calendario lunare, utilizzato in molte culture come cinese, islamica ed ebraica Playtime , “un’opera d’arte dinamica unica per Apple Watch e creata in collaborazione con l’artista Joi Fulton”

, “un’opera d’arte dinamica unica per Apple Watch e creata in collaborazione con l’artista Joi Fulton” Metropolitan , un classico quadrante a caratteri in cui lo stile cambia con la rotazione della Corona Digitale

, un classico quadrante a caratteri in cui lo stile cambia con la rotazione della Corona Digitale Astronomy, il quadrante originale completamente rivisto e corretto, con una nuova mappa stellare e dati aggiornati sulla nuvolosità.

App di Allenamento

L’app Allenamento è stata aggiornata per fornire metriche più ricche e nuove esperienze di allenamento per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di fitness. La schermata iniziale è identica, ma ora si può utilizzare la Corona Digitale per ruotare tra le varie modalità di allenamento, così da visualizzare di volta in volta solo le metriche che contano. Le zone di frequenza cardiaca, che possono essere create manualmente o calcolate automaticamente utilizzando dati sanitari personalizzati, possono essere utilizzate per monitorare l’intensità di un allenamento. Infine, l’app introduce allenamenti personalizzati che possono essere impostati per creare un allenamento strutturato e più basato sulle proprie esigenze. E per gli amanti del running, ora arrivano nuove metriche come la lunghezza della falcata, il tempo di contatto a terra e l’oscillazione verticale, da aggiungere alle altre metriche nelle viste allenamento. Queste metriche vengono raccolte infine nel riepilogo dell’app Fitness e nell’app Salute.

Nuoto

Per chi nuota, watchOS 9 ora aggiunge il supporto alle tavolette kickboard; grazie ai dati forniti dai sensori di Apple Watch, l’orologio può rilevare automaticamente quando gli utenti nuotano con un kickboard e monitorare la loro efficienza con un punteggio SWOLF.

Sonno

Grazie a Sonno, gli utenti Apple Watch possono creare programmi Wind Down e Bedtime, per rilassarsi o andare a letto all’orario giusto. Grazie al monitoraggio del sonno di watchOS 9, ora, Apple Watch può rilevare quando gli utenti sono in fase REM o Sonno Profondo. Tali informazioni vengono aggiunte, assieme alla frequenza cardiaca e alla frequenza respiratoria, nei grafici di confronto del sonno nell’app Salute su iPhone.

Cronologia Fibrillazioni Atriali

L’app ECG e la notifica del ritmo irregolare su Apple Watch aiutano l’utente a identificare i segni di una fibrillazione atriale (AFib); una condizione medica particolarmente delicata che, se trascurata, può sfociare in eventi anche mortali come un ictus.

Con watchOS 9, gli utenti a cui viene diagnosticata la fibrillazione attivo possono attivare la funzione Cronologia Fibrillazione Atriale; approvata dalla FDA, questa feature permette di accedere a informazioni vitali come la frequenza delle recidive, e informazioni più approfondite sulla loro condizione fisica.

