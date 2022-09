Dynamic Island su iPad Pro? Potrebbe essere così

Tra i punti forti di iPhone 14 Pro – già preordinabile su Amazon – c’è la Dynamic Island, uno spazio che dinamicamente si adatta alle applicazioni in uso e che manda in pensione la tacca (non definitivamente, per il momento). Non sappiamo quali siano i piani di Apple a riguardo, ma se ne espandesse l’utilizzo anche agli iPad?

Il graphic designer Parker Ortolani risponde a questa domanda con il suo interessante concept. Questo ipotetico iPad Pro del futuro vanta cornici ridotte al minimo e – ovviamente – la Dynamic Island. Nel lato “lungo” però del tablet, immaginando un utilizzo standard in landscape dello stesso. A vederlo, il risultato non è niente male.

Una modifica però Ortolani l’ha fatta. Invece di rendere la Dynamic Island più grande, il designer ha immaginato alcune piccole isole da intendere come “Island Menus”.

Posiziona il cursore sulle aree della Dynamic Island per accedere alle potenti funzionalità delle tue app preferite per iPad.

A proposito di iPad, ad ottobre – almeno secondo i rumor – potrebbe esserci un nuovo evento Apple. Il gigante di Cupertino tra un mese circa potrebbe aggiornare il suo listino non solo con nuovi tablet, ma anche con le nuove generazioni di Mac (quali, non è chiaro).

E sempre ad ottobre, e questa è una notizia ufficiale, sarà distribuito iPadOS 16, posticipato dopo alcune problematiche legate a Stage Manager.