Non soltanto MacBook Air, MacBook Pro e Apple Watch Ultra. Esattamente come il predecessore, puoi comprare a rate anche iPhone 14 e iPhone 14 Plus, senza busta paga né finanziamento, con carta di credito, di debito, ricaricabile o PostePay; e per chi non ha la carta, c’è perfino un’opzione in contanti. Insomma, nonostante i prezzi esagerati, comprare lo smartphone di ultima generazione senza impegnare subito tutto il capitale è possibile.

Dove Comprare iPhone 14 a rate

L’opzione di acquisto a rate è disponibile nei negozi e nelle catene di informatica da una vita; perfino gli Apple Store offrono modalità per dilazionare i pagamenti. In tutti questi casi, tuttavia, si trattava di vere e proprie finanziarie che richiedono firme e ceralacche, invio di documentazione, tempi tecnici, attese e l’incertezza dell’esito. A cui si aggiungono anche costi di gestione (i famosi TAN e TAEG) che finiscono con aggravare la spesa complessiva, annullando eventuali sconti sul prodotto.

Quella Amazon invece è una cosa diversa; si tratta di un acquisto a rate con ripartizione su più mesi dell’addebito. E poiché è gestito direttamente Amazon stessa, non richiede l’invio di contratti, né seccature burocratiche. La procedura consente di dilazionare l’addebito su 5 o 12 mesi, senza interessi né altri oneri, e soprattutto senza finanziaria e ai prezzi già super convenienti di Amazon. Per avviare il rateo, basta semplicemente ricordarsi di spuntare l’opzione “5 rate mensili” o “12 rate mensili” al momento dell’acquisto. Tutto qua.

👉🏼Fai clic qui per conoscere tutte le caratteristiche di iPhone 14👈🏼

A nostro giudizio è attualmente l’opzione di rateizzazione migliore del mercato. La contropartita è che non è disponibile per tutti gli utenti. Questi sono i requisiti necessari ma non sufficienti per poter usufruire dell’iniziativa:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

A cui tuttavia si aggiungono altre valutazioni note solo ad Amazon, e su cui l’utente non ha potere.

Esistono dei limiti del rateo Amazon. Non si può attivare ad esempio più di un pagamento rateale in ogni categoria e prodotto, e non sono consentiti più di tre pagamenti rateali contemporaneamente attivi; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, è sufficiente estinguere in anticipo uno di quelli esistenti (anche quello meno esoso), e procedere col nuovo.

Una volta avviato l’acquisto a rate, i pagamenti mensili possono essere eseguiti anche con carte ricaricabili e con PostePay.

Pagamento a Rate non Disponibile?

Come detto non tutti gli utenti possono accedere al rateo Amazon. E purtroppo non c’è nulla che si possa fare a riguardo, quindi lascia perdere le chiamate inferocite al call center.

Se il rateo Amazon non è disponibile, però, si può sottoscrivere un contratto Cofidis CreditLine che, tuttavia, è un vero e proprio finanziamento e come tale include spesso (al netto di eventuali promozioni temporanee) interessi o altri oneri finanziari. Si tratta di una linea di credito che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€ (anche si più prodotti), e di pagarlo in comode rate addebitate sul conto corrente.

Per maggiori informazioni, puoi consultare la pagina CreditLine su Amazon.

iPhone 14 a Rate per P. IVA

I liberi professionisti o chi possiede un’azienda e lavora in regime di partita IVA può accedere a Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!

iPhone 14 in Contanti

Se non hai o non vuoi usare la carta di credito o di debito, ti interesserà sapere che Amazon accetta pagamenti in contanti. Chiaramente, in questo caso il pagamento tuttavia va effettuato subito dopo l’acquisto, e può essere eseguito in contanti nonostante l’acquisto avvenga poi online.

Per procedere al pagamento senza carta di credito su Amazon, basta fare così:

Scegli il prodotto da acquistare sul sito Amazon (Non tutti gli articoli sono disponibili con questa modalità di acquisto). Seleziona “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” come metodo di pagamento. Completa l’ordine come al solito, facendo clic su Acquista ora . Una volta effettuato un ordine utilizzando “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”, Amazon invierà una mail di Ricezione Ordine e un codice univoco da presentare presso il negozio del rivenditore autorizzato per effettuare il pagamento in contanti. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 48 ore. Dopo il pagamento in contanti, riceverai una nuova mail di conferma. L’articolo acquistato tramite “Paga in Contanti nel Punto Vendita” verrà quindi spedito all’indirizzo selezionato durante il processo di acquisto.



Nota bene: L’ordine parte solo una volta ricevuta la conferma di pagamento, dunque la data di consegna può slittare rispetto a quando riportato sul sito Amazon; l’opzione “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” non è disponibile per alcuni articoli come le Offerte lampo, gli ordini “Acquista ora”, i Buoni Regalo Amazon.it, gli e-books e i prodotti digitali e gli abbonamenti. Eventuali rimborsi vengono emessi sotto forma di buono regalo.

Il pagamento in contanti esclude la rateizzazione Amazon.

Acquista iPhone 14 a Rate

iPhone 14

iPhone 14 Plus