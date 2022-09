Prezzi iPhone 14 esagerati? Ecco da cosa dipende

Lo dicevamo che il rischio era concreto, e le nostre previsioni si sono purtroppo avverate. Se andiamo a guardare il listino ufficiale del prezzi di iPhone 14 e iPhone 14 Pro in Euro, viene da mettersi le mani nei capelli. E molti utenti già ci scrivono dicendo di non avere la minima intenzione di acquistare un prodotto così caro; ma perché i nuovi telefoni costano così tanto? Stavolta non è colpa di Apple.

iPhone 14 Salato

Lo schema di prezzi coi nuovi smartphone Apple è da shock. E mentre in dollari viaggiamo sui prezzi dell’anno scorso, in Euro si verifica un vero e proprio salasso:

Prezzi iPhone 14

128GB: 1.029€

256GB: 1.159€

512GB: 1.419€

iPhone 14 Pro

128GB: 1.339€

256GB: 1.469€

512GB: 1.729€

1TB: 1.989€

iPhone 14 Pro Max

128GB: 1.489€

256GB: 1.619€

512GB: 1.879€

1TB: 2.139€

E da sottolineare che, in base ai rumors, ci aspettavamo per lo meno che iPhone 14 Pro e Pro Max partissero da 256GB di archiviazione minima, e invece niente da fare. Se confrontiamo questi prezzi con quelli dell’anno scorso di iPhone 13, il divario è evidente. Si arriva fino a una differenza di ben 370€ nel modello di punta.

Prezzi iPhone 13 del 2021:

128GB 1.189€

256GB: 1.309€

512GB: 1.539€

1TB: 1.769€

Il Problema Euro Dollaro

Lo spiegavamo a suo tempo:

“I prezzi USA al netto delle tasse (che variano da Stato a Stato); per calcolare il prezzo italiano c’è da considerare l’IVA al 22%, l’obolo SIAE, i costi di importazione e quelli del cambio Euro/Dollaro. Negli ultimi tempi, a causa della crisi energetica che rischia di mettere in ginocchio il Vecchio Continente e spedirlo in recessione, il Dollaro ha superato l’Euro; ciò significa che serviranno più Euro per acquistare prodotti in dollari, e Apple mantiene sempre un margine prudente per proteggersi da eventuali fluttuazioni.”

Dunque ecco svelato l’arcano. L’Euro è debole e si è deprezzato sul dollaro per via della crisi energetica che porta a un rallentamento dell’economia del Vecchio Continente. Fino ad oggi abbiamo goduto dei vantaggi di una valuta forte soprattutto grazie alla presenza, nella moneta comune, di economie trainanti come quella tedesca; ma oggi anche la Germania è in difficoltà, e il risultato è un Euro che scende sotto al dollaro. I tempi dell’abbondanza sono finiti, diceva Macron, e non indoreremo la pillola: questo sarà l’andazzo per qualche anno ancora.

E allora sai che c’è? Che è meglio risparmiare subito 500-1000€ e portarsi a casa un iPhone 13 a poco più di 900€ su Amazon, perché gode di una doppia convenienza: parte dai prezzi dell’anno scorso e in più è fortemente scontato. E iPhone 13 Pro viene via a 1.099€. Ma le scorte dureranno poco, dunque meglio che lo sappiate.