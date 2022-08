Comprare iPhone ora o aspettare iPhone 14?

Oramai è ufficiale. Il prossimo 7 settembre, come largamente anticipato dai rumors, si terrà l’Evento Apple dedicato ai nuovi iPhone e intitolato “Far Out”. E gli utenti che devono cambiare smartphone, giustamente si domandano: meglio impiegare il capitale per acquistare iPhone 12 o iPhone 13 o attendere iPhone 14 ? E quando uscirà iPhone 14, è lecito ritenere che iPhone 12 e iPhone 13 costeranno meno? O forse che spariranno dalla circolazione? Qui è dove cerchiamo di rispondere alle vostre domande, in base alla nostra esperienza.

Sua Maestà (Dimezzata) iPhone 14

Come spiegavamo solo ieri in questo post, la serie iPhone 14 manterrà grossomodo lo schema di prezzi attuale ma con importanti differenze. I prezzi per l’utente finale sono infatti destinati a salire drasticamente, un po’ per via del deprezzamento dell’Euro e un po’ per la crisi mondiale dei chip.

Risultato: iPhone 14 liscio costerà poco di più ma avrà tagli di memoria identici agli attuali (128GB/256GB/512GB) e pare un processore simile (se non lo stesso) di iPhone 13. Il salto generazionale si farà con iPhone 14 Pro e Pro Max che invece introdurranno tagli più generosi (256GB/512GB/1TB), chip A15 Bionic e diranno addio al Notch. Ma questo privilegio costerà caro: secondo le nostre proiezioni, iPhone 14 Pro partirà da almeno 1.500€ qui in Italia.

E qui veniamo al dunque: comprare subito ai prezzi attuali, o rischiare di spendere (molto) di più in seguito? Perché il problema è che, un istante dopo il lancio di iPhone 14, molti vecchi modelli spariranno dalla circolazione. O vedranno aumentare le loro quotazioni.

Comprare Ora o Aspettare?

Fermo restando che nessuno qui ha la sfera di cristallo, queste sono le nostre sensazioni sul futuro. Sappiamo che i prezzi di iPhone 14 risulteranno mediamente più alti di 100$, che si tradurranno in molto più che 100€ qui da noi. E siamo coscienti anche del fatto che iPhone 14 mini non ci sarà.

Alla luce di ciò, noi acquisteremmo subito iPhone 12, iPhone 13 o iPhone 13 mini; e sceglieremmo iPhone 13 subito anche se fossimo interessati a iPhone 14 (tanto processore e feature saranno grossomodo simili). Gli unici che secondo noi fanno bene ad aspettare sono gli utenti che attendono iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ben consci però che l’esborso sarà un salasso.

Considerate infine che iPhone 12 di sicuro sparirà dalla circolazione entro pochissimo, dopo il lancio del 14, e la stessa cosa accadrà con alcune configurazioni di iPhone 13 (soprattutto iPhone 13 Pro e Pro Max). E se dovessimo azzardare, sospettiamo che l’improvvisa scomparsa del mini dal catalogo Apple farà schizzare verso l’alto i prezzi di iPhone 13 mini che diventerà una chicca per appassionati. Il che è francamente assurdo per uno smartphone che fino ad oggi ti buttavano letteralmente dietro con sconti superiori all’11% su Amazon.

E voi cosa farete? Ditecelo nei commenti, sulla nostra pagina Facebook o su Twitter. Qui di seguito, segnaliamo qualche offerta per chi cercava l’occasione.