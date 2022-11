L’ultima volta era accaduto a aprile 2022. Ora Apple ha reso disponibile un quinto, nuovo firmware per AirTag, il portachiavi smart con la mela (di cui spesso si trovano ottimi sconti su Amazon). Il build number passa da precedente 1A301 all’attuale 2A24e.

Ecco come si verifica la versione attuale e, se necessario, come si aggiorna il firmware di AirTag. In più, vi sveliamo perché potreste non vedere l’update: si tratta di una precisa strategia di Apple.

Nuovo Firmware

Al momento della stesura di questo post, l’ultima versione del firmware di AirTag disponibile è la 1.0.301 (numero di build 1A301) che sostituisce i precedenti 1A291 e 1A291c; se avete la versione 1.0.276 siete ancora al firmware originale, dunque è importante aggiornare al più presto. Come spesso accade in questi frangenti, Apple non specifica le novità introdotte, né le annuncia. Ma in linea di massima, e al netto di sviste o mega- bug imprevisti, è sempre buona norma aggiornare all’ultima versione per garantirsi una migliore compatibilità e sicurezza.

Aggiornamenti Per Pochi

Se il vostro AirTag non vuol saperne di aggiornarsi, niente paura. Fino ad oggi, ogni volta che Apple pubblicava un aggiornamento, quest’ultimo era disponibile per tutti gli utenti; con AirTag, invece, stavolta Cupertino sta adottando un approccio molto diverso: gli ultimi update, per esempio, erano disponibile solo per il 10% degli utenti; l’ultimo update, invece, è stato esteso al 25% dell’utenza.

È come se Apple avesse deciso di limitare il numero di beneficiari dell’aggiornamento per testare la bontà del software prima di estenderla al 100% degli utenti. Da ciò si evince che per corollario che:

Potreste ricadere nell’ampio gruppo di utenti che non riceverà l’aggiornamento (per ora). Seguiranno probabilmente altri aggiornamenti tra pochi giorni, per coprire l’intera utenza.

Verificare il Firmware di AirTag

Per verificare la versione di firmware installata sui vostri AirTags, basta fare così:

Aprite l’app Dov’è su iPhone. Entrate nella sezione Oggetti. Toccate un AirTag nella lista oggetti. Toccate l’icona della batteria in alto a sinistra. L’icona sparirà per lasciar posto alle informazioni tecniche, inclusa la versione firmware.

Aggiornare AirTag

Ufficialmente c’è solo un modo per aggiornare AirTag. E, anche se sembra un controsenso, è al contempo facile e difficile. Un po’ come avviene per AirPods, la procedura è del tutto automatica ma casuale: bisogna mettere AirTag vicino all’iPhone con cui è abbinato; non nelle vicinanze, o nello zaino in camera: proprio a fianco. Dopodiché armatevi di santa pazienza e attendete che succeda il miracolo.

La buona notizia è che di solito l’attesa non supera i 15 minuti. La cattiva è che non c’è modo di accelerare il processo.

Nota bene: Apple ha progettato l’aggiornamento firmware per attivarsi in modo del tutto automatico, in modo trasparente all’utente; quest’ultimo, in altre parole, non dovrebbe neppure preoccuparsi che avvenga. Ed ecco perché non è previsto un indicatore di avanzamento dell’installazione, né un messaggio che avvisa dell’avvenuto aggiornamento. Il consiglio che vi diamo è di usare AirTag come al solito: prima o poi si verificheranno le condizioni ottimali, e il software si aggiornerà da sé.

