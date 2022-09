Dopo una vivacissima settimana di preordini, iPhone 14 e 14 Pro sono ufficialmente disponibili all’acquisto immediato. Certo, c’è sempre il problema delle unità disponibili limitate e di eventuali slittamenti nelle consegne, ma la situazione – di fatto – non cambia.

Per celebrare il debutto sul mercato dei nuovi smartphone, il CEO di Apple Tim Cook si è recato a New York. Nella Grande Mela ha fatto visita a tre frequentatissimi negozi dell’azienda (Apple Fifth Avenue, Apple Upper West Side e Apple Upper East Side), concedendosi qualche scatto non solo con i dipendenti, ma anche con alcuni clienti che hanno acquistato i nuovi smartphone e gli Apple Watch di nuova generazione.

Di seguito i tweet di Tim Cook e le foto che testimoniano il grande entusiasmo per l’arrivo dei nuovi prodotti made-in-Cupertino.

So excited for our customers to experience the magic of our latest products. A day like today has been years in the making — thank you to everyone that’s made it possible! pic.twitter.com/IeRPWb0Gwp — Tim Cook (@tim_cook) September 16, 2022

Great spending time with our teams and customers at Apple Fifth Avenue, Apple Upper West Side, and Apple Upper East Side. I ❤️ NY! pic.twitter.com/W1HNrt9cMm — Tim Cook (@tim_cook) September 16, 2022

Durante l’evento Far Out del 7 settembre, Tim Cook ha dichiarato:

Le persone amano l’iPhone, ed è una parte importante delle nostre vite di tutti i giorni. Ci mettiamo costantemente alla prova per alzare il livello e renderlo migliore e ancora più amato. […] iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono ricchi di innovazioni, tra cui un nuovo fantastico modulo fotografico e una nuova fotocamera frontale con auto-focus. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono i migliori iPhone che abbiamo mai realizzato, con un nuovo modo di interagire, il chip A16 Bionic, l’always-on display e potenti nuove tecnologie per la fotocamera.

Le innovazioni più interessanti, quasi inutile dirlo, le ritroviamo su iPhone 14 Pro. La Dynamic Island ha mandato infatti in pensione la tacca e si presenta agli utenti come un nuovo elemento dinamico dell’interfaccia con cui interagire (qualcuno ha pensato anche di realizzare un gioco…), anche con le app in background. Le prime recensioni dello smartphone promuovono a pieni voti l’innovazione studiata a Cupertino, qualcosa che – quasi sicuramente – in futuro sarà copiata da altre aziende.