È l’argomento del momento nel mondo tech, e più precisamente nella categoria relativa agli smartphone. Parliamo della Dynamic Island di iPhone 14 Pro, l’elemento che manda in pensione la tacca – non in modo definitivo, per ora – e che è parte integrante dell’interfaccia grazie alla sua geniale dinamicità (come suggerisce il nome stesso).

L’isola dinamica – che ha incredibilmente già fatto il suo debutto anche su Android – ha lo scopo di “ospitare” la TrueDepth Camera (la fotocamera frontale) e tutto il necessario per il funzionamento del Face ID. Apple ha ben pensato di trasformare la pillola antiestetica in qualcosa di vantaggioso, che cambia automaticamente in base all’applicazione in uso. Ma questo è solo uno dei modi per renderla utile.

La Dynamic Island è “aperta” agli sviluppatori di terze parti, quindi c’è modo di sbizzarrirsi. Il developer Kriss Smolka, ad esempio, ha condiviso tramite il suo profilo Twitter il concept di un semplicissimo gioco che sfrutta l’isola, una sorta di Pong pensato appositamente per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022