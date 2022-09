Nemmeno il tempo di poterla utilizzare nel quotidiano, che la Dynamic Island di iPhone 14 Pro è stata già avvistata su uno smartphone Android. Sì, la grande novità del nuovo top di gamma di Apple, attualmente in preordine e disponibile all’acquisto immediato da questo venerdì, ha fatto il suo debutto sulla concorrenza. Si vede che è piaciuta…

Ad evento Far Out (7 settembre) concluso, i social network sono stati invasi da commenti su iPhone 14 Pro. E per la maggior parte positivi, strano a dirsi. Sì perché un po’ tutti hanno apprezzato lo sforzo di Apple di trasformare un elemento considerato antiestetico in un punto di forza, in un elemento dell’interfaccia con cui interagire direttamente.

Ed è tanto piaciuta che uno sviluppatore di temi MIUI di Xiaomi ha realizzato una versione Android della Dynamic Island. Si chiama Grumpy UI ed è, purtroppo per i nostri lettori che ci seguono da un device Android, disponibile solo in cinese. E in aggiunta, è ancora in fase di revisione, quindi non sappiamo quando e se Xiaomi lo renderà disponbile.

In ogni caso, il risultato è abbastanza convincente (le animazioni sono quelle che sono…). Date un’occhiata al video che segue:

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

A proposito di Dynamic Island e iPhone 14 Pro. Se stai pensando di acquistarne uno, dovresti ponderare bene la tua scelta. Se hai qualche dubbio, questo approfondimento potrebbe esserti d’aiuto.