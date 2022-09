Pre-ordini iPhone 14 e 14 Pro: esauriti già molti modelli

I pre-ordini di iPhone 14 e iPhone 14 Plus e quelli di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max stanno riscuotendo un notevole successo. E infatti, molti modelli -soprattutto di punta- oramai sono già non disponibili. Ma siete ancora in tempo per togliervi lo sfizio e assicurarvi di ricevere l’ultimo modello di iPhone il 16 settembre.

Pro a Ruba

In base a quel che vediamo, i modelli che sono spariti per prima dalla circolazione sono gli iPhone 14 Pro Max in tutte le combinazioni di colore e memoria. Dunque, se foste interessati e vi capitasse di trovarne uno disponibile, non esitate neppure per un secondo perché di sicuro andrà a ruba.

Con gli iPhone 14 Pro è un po’ più facile, e c’è ancora qualcosa. Per esempio, al momento della stesura di questo post, segnaliamo la presenza del 128GB Argento, Oro e Viola Scuro a 1.339€, il 256GB in Nero siderale, Argento, Oro, Viola Scuro a 1.469€, il taglio da 512GB in Argento, Oro, Viola Scuro a 1.729€ e infine il modello da 1TB in Nero siderale e Viola Scuro a 1.989€.

iPhone 14

Le scorte di iPhone 14 e iPhone 14 Plus invece sono ancora buone, e sembrano reggere all’assalto degli utenti; certo è possibile anche che Apple abbia predisposto meno scorte di uno specifico modello, o che ci siano colli di bottiglia indesiderati in catena di montaggio. Questo per dire che l’assenza di un modello non indica necessariamente che sia meno apprezzato o venduto, così come la presenza non è indice di insuccesso. Ma è comunque indicativo dei flussi di acquisto.

Al momento tutte le varianti di iPhone 14 sono ancora disponibili per i pre-ordini del 16 settembre. Giorno in cui partiranno le consegne effettive.

iPhone 14 Plus