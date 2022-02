Passare da un conversazione WhatsApp all’altra non interromperà più la riproduzione di un messaggio vocale o di una nota audio.

Meta, tra il problema con l’Unione Europea e l’ostacolo dei nuovi tool per la privacy di iOS, continua a lavorare alle sue piattaforme. Tra queste c’è WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo (nonostante non sia ancora disponibile per iPad). Questa volta l’attenzione non è rivolta al client per iOS, ma a quello per Windows e macOS. Qualcosa di nuovo bolle in pentola.

L’ultima novità in fase di test è un nuovo player per ascoltare messaggi vocali e note audio anche se si passa ad un’altra conversazione o se l’app viene ridotta ad icona. Si tratterebbe in pratica di una sorta di modalità picture-in-picture, che oggi è disponibile unicamente per i contenuti video (anche se aperti tramite link).

Il “player globale” è già apparso nelle ultime beta di WhatsApp per iOS, mostrandocene anche il look (che potrebbe essere tuttavia provvisorio). La feature è ora in test in WhatsApp Desktop Beta versione 2.2204.5 ma potrebbe già essere disponibile per qualche utente che utilizza la versione 2.2204.1.

Il team di sviluppo di WhatsApp nelle ultime settimane si è rivelato particolarmente attivo. Del resto, Telegram – principale rivale – continua a guadagnare terreno e a “rubare” utenti al servizio dell’azienda di Menlo Park.

Tra le ultime novità in prova si segnalano le Reazioni ai Messaggi (in pieno stile iMessage, Messenger e Telegram) e lo strumento per il trasferimento delle chat da Android ad iOS. Infine, già implementato con l’ultimo aggiornamento il pieno supporto della modalità Full Immersion di iOS.