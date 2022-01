Il team di Meta che si occupa di WhatsApp sta realizzando una funzione per consentire il trasferimento delle conversazioni tra i due sistemi operativi.

Il passaggio da un dispositivo iOS ad uno Android e viceversa negli anni è stato – fortunatamente – semplificato. Ormai bastano davvero pochi “tap” per trasferire foto, rubriche, messaggi e così via. La strada non è però tutta in discesa poiché a complicare un po’ le cose ci pensa WhatsApp: il rischio di perdere definitivamente le conversazioni è sempre dietro l’angolo.

Al momento il trasferimento delle chat WhatsApp dal sistema operativo di Apple a quello di Google è reso più semplice su alcuni modelli della linea Galaxy di Samsung e sui Pixel di Big G. Qualcosa però pare si stia finalmente muovendo anche in senso inverso, come suggerisce il noto portale WABetaInfo.

I due screen condivisi confermano che è attualmente in fase di test una feature per consentire la migrazione dei messaggi scambiati con la popolarissima app di Meta. Tale trasferimento avverrebbe tuttavia tramite cavo, e non un cavo qualunque.

Per portare a termine l’operazione con successo è necessario un cavo USB-C-to-Lightning. Insomma, quello incluso nelle confezioni di vendita di iPhone 11 e modelli successivi. Lo si trova anche su Amazon, spesso a prezzo scontato.

La migrazione sarà consentita solo durante l’attivazione di un nuovo iPhone e sarà richiesta l’applicazione Passa a iOS, sviluppata da Apple e disponibile gratuitamente sul Play Store.

Per quanto la notizia sia da accogliere con spirito positivo, bisogna ancora attendere per “festeggiare”. La feature appena descritta è in prova nella beta della versione 22.2.74 di WhatsApp per iOS e non sappiamo quando sarà ufficialmente rilasciata al pubblico e se ci saranno limitazioni di qualche tipo.