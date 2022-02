Telegram 8.5: tutte le novità della nuova versione

Se anche tu utilizzi Telegram, sarai felice di conoscere le interessanti novità lanciate con l’ultima versione dell’app.

Con Telegram 8.5, l’ultima versione della noto app di messaggistica, arrivano sticker video che puoi creare da te, reazioni con animazioni più compatte e -quasi ne sentissimo la necessità- nuove emoji, oltreché un pulsante per controllare le reazioni non viste, e molto altro.

La novità più interessante è probabilmente la possibilità di crearsi da sé gli sticker video a partire da un video. Grazie a questa feature, chiunque può creare con facilità sticker animati di elevata qualità utilizzando un qualsiasi programma di editing video. Inoltre e come sempre, puoi pubblicare i tuoi set su Telegram inviandoli al bot @Stickers. Per saperne di più, ti rimandiamo alla documentazione ufficiale Telegram.

Le Reazioni ai messaggi ora hanno di default animazioni più compatte e meno invasive; se vuoi che dall’altra parte ricevano l’animazione gigante vecchio stile, è sufficiente tenere premuto su una reazione nel menu. Inoltre, le reazioni ora sono sincronizzate, quindi i destinatari vedranno le animazioni in tempo reale.

L’update inoltre aggiunge anche 5 nuove reazioni (faccina con cuori, testa che esplode, faccina dubbiosa, faccina furente o applauso) che possono essere inviate anche come emoji interattive.

Un nuovo pulsante di navigazione tra le chat recenti permette di tornare indietro ad una specifica chat, mentre passi da un canale non letto all’altro o ti sposti tra le chat. Le chat aperte da messaggi inoltrati, link, username, profili, e così via saranno aggiunte automaticamente alla lista.

E come sempre, l’update include diversi bug-fix e correzioni di problemi; per esempio, è stata migliorata la qualità delle chiamate, aggiunto il supporto per la traduzione alle pagine Apertura rapida (e nelle bio su iOS), aggiunto l’opzione per inviare messaggi silenziosi dal menu di condivisione, solo per citarne alcuni.

Telegram Messenger è gratuitamente disponibile su questa pagina dell’ App Store ed è, ad oggi, una delle migliori piattaforme di messaggistica mai rese disponibili per gli utenti.