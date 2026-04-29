iPhone, Apple prepara tre nuovi strumenti AI per modificare le foto

Apple starebbe lavorando a un aggiornamento importante per l’app Foto su iPhone, con nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale pensati per rendere il fotoritocco più semplice e immediato.

Le indiscrezioni parlano di tre funzioni principali, tutte raccolte in una nuova sezione dedicata all’Apple Intelligence all’interno dell’app.

Non si tratta ancora di novità ufficiali, ma il progetto sarebbe già in fase di test interno. L’idea è chiara: portare su iPhone strumenti che permettono di modificare le immagini con pochi tocchi, senza dover usare app esterne o competenze tecniche avanzate.

Tre strumenti per cambiare davvero le foto

Le funzioni in arrivo si chiamerebbero Extend, Enhance e Reframe, e puntano a coprire tre esigenze diverse ma molto comuni nel fotoritocco.

Extend permetterebbe di “allargare” una foto oltre i suoi bordi originali, generando nuove parti dell’immagine grazie all’AI. È una funzione già vista su altri servizi, utile per recuperare un’inquadratura troppo stretta o adattare una foto a formati diversi.

Enhance si concentrerebbe invece sul miglioramento automatico di luce, colori e qualità generale. In pratica, un sistema capace di intervenire su una foto in modo intelligente, cercando di ottenere un risultato più equilibrato senza dover regolare manualmente ogni parametro.

Reframe sarebbe la funzione più particolare, perché legata alle foto spaziali. Consentirebbe di cambiare leggermente prospettiva e ricavare un’immagine da un’angolazione diversa rispetto a quella originale.

Apple punta tutto sull’esperienza semplice

Il filo conduttore di queste novità è uno: rendere il fotoritocco accessibile a tutti. Apple non sembra voler competere sul numero di strumenti, ma sulla facilità con cui si ottiene un buon risultato.

L’integrazione dentro l’app Foto è un elemento chiave. Invece di passare da un’app all’altra, l’utente potrebbe fare tutto nello stesso spazio, sfruttando l’intelligenza artificiale per automatizzare le operazioni più complesse.

È una direzione già intrapresa con strumenti come Clean Up, che permette di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini. Le nuove funzioni dovrebbero ampliare questo approccio, rendendolo più completo.

Le incognite sulla qualità dei risultati

Non tutto, però, sarebbe già pronto. Le indiscrezioni parlano di test interni ancora non del tutto soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda Extend e Reframe, che potrebbero produrre risultati non sempre coerenti.

È un aspetto delicato, perché il fotoritocco basato su AI funziona bene solo quando il risultato appare naturale. Se l’immagine generata risulta artificiale o poco credibile, l’esperienza perde valore.

Apple dovrà quindi trovare un equilibrio tra automazione e qualità, evitando di introdurre strumenti ancora acerbi. Il debutto ufficiale è atteso con iOS 27, che dovrebbe essere presentato alla WWDC, ma non è escluso che alcune funzioni possano arrivare più avanti.

Se queste novità verranno confermate, l’iPhone potrebbe diventare ancora più centrale nella gestione delle immagini, non solo per scattarle ma anche per trasformarle in modo rapido e sempre più intelligente.