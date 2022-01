L’ultimo upgrade di WhatsApp per iPhone non è solito pentolone di bug fix ma introduce anche utili novità.

WhatsApp è una piattaforma in costante evoluzione. È il servizio di messaggistica istantanea più diffuso al mondo (nonostante in tanti preferiscano Telegram) e Meta continua a migliorarlo con funzionalità e upgrade estetici. Utili o meno, nuove feature sono sempre accolte con favore.

Il client per iOS è stato recentemente aggiornato alla versione 22.2.75. Dopo i diversi mesi di test nel canale beta, l’ultima release di WhatsApp per iPhone rende disponibile per tutti gli utenti alcune novità. La prima è la possibilità di poter mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale.

Per tale novità è stato introdotto un nuovo pulsante, posizionato al di sopra della tastiera:

Altre due modifiche riguardano invece le notifiche. WhatsApp ora supporta pienamente la modalità Full Immersion di iOS 15. Ciò significa che è possibile aggiungere l’app di messaggistica alle eccezioni.

Per farlo basta recarsi in Impostazioni > Full Immersion > Non Disturbare > Notifiche Consentite > App > WhatsApp.

Concludiamo con un aggiornamento che avvicina, almeno graficamente, WhatsApp a iMessage. Quando si ricevono messaggi, le foto profilo degli utenti ora appaiono nelle notifiche. Nulla di sbalorditivo, certo.

In futuro WhatsApp accoglierà le Reazioni (proprio come iMessage e Telegram) e si arricchirà di un tool per consentire il trasferimento delle chat da uno smartphone Android ad iPhone. Entrambe le novità sono attualmente in prova nelle versioni beta dell’app.

Image courtesy of 9to5mac