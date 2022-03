Tim Cook: maglione blu e Apple Watch giallo in omaggio all’Ucraina

Durante l’Evento Apple dell’8 marzo, Tim Cook si è presentato sul palco dello Steve Jobs Theater con un outfit che non è apparso casuale. Maglione blu e cinturino giallo su Apple Watch, come i colori della bandiera ucraina.Negli ultimi tempi, Apple si è spesa molto per l’Ucraina. Dopo l’appello di Zelensky, ha messo su una

Negli ultimi tempi, Apple si è spesa molto per l’Ucraina. Dopo l’appello di Zelensky, ha messo su una raccolta fondi in cooperazione con Unicef, ha immediatamente preso una posizione ufficiale, ha bloccato Apple Pay per le banche russe sanzionate, ha raddoppiato le donazioni dei dipendenti, ha disattivato il traffico live dalle Mappe Apple e riannesso la Crimea all’Ucraina nella sua cartografia digitale.

“Sono profondamente preoccupato per la situazione in Ucraina,” ha chiosato Tim Cook in un tweet. “Stiamo facendo tutto il possibile per i nostri team e sosterremo gli sforzi umanitari locali. Il mio pensiero va alle persone che in questo momento sono in pericolo e mi unisco a tutti coloro che chiedono la pace.”

Gli scontri in Europa avranno conseguenze anche sull’industria hi-tech, tant’è che la crisi dei semiconduttori, in iniziata con la pandemia, sarà destinata a continuare e probabilmente peggiorare.

E così, per dare un segnale, non sorprende che Tim Cook abbia deciso di dimostrare il proprio appoggio alla causa ucraina in modo minimalista e sottile.