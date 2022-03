Tra meno di un’ora inizierà l’evento Peek Performance con tanti nuovi device (come iPhone 5G): ecco perché Apple Store è irraggiungibile.

Come da tradizione, lo store digitale di Apple è diventato irraggiungibile a poche ore da un evento. Questo significa solo una cosa: nuovi prodotti sono in arrivo. E stando alle ultime fughe di notizie, al primo appuntamento dell’azienda di Cupertino del 2022 ci saranno un bel po’ di novità, come iPhone SE 5G.

Chiunque provi ora a consultare lo store di Apple online si ritroverà a dover guardare una schermata nera con il logo animato dell’azienda e il messaggio che invita ad attendere:

Torniamo subito. Il tempo di aggiornare l’Apple Store e ci rivediamo qui.

© Apple

Lo store – in Italia, così come negli altri paesi in cui opera Apple – tornerà disponibile subito dopo l’evento in programma per le 19 (ora italiana) di oggi 8 marzo 2022. Ad aggiornamento ultimato, sul sito web dell’azienda californiana saranno disponibili i nuovi prodotti.

Secondo le indiscrezioni delle ultime bollenti 24 ore, Apple presenterà iPhone SE 5G, Mac Studio, Studio Display, iPad Air 5 e una nuova veste di iPhone 13. Ma si vocifera anche di altro, magari novità riguardante servizi e altre categorie di prodotti.