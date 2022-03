Guerra Ucraina, Apple semplifica le donazioni Unicef

Per dare una mano nella guerra ucraina, Apple semplifica le cose: ecco come fare donazioni Unicef direttamente dall’app Musica.

Sul sito Apple e cima all’App Store sono comparsi dei link che permettono di effettuare una donazione all’Unicef per la guerra in Ucraina. È un contributo per sensibilizzare le persone sul tema, e dare una mano in modo concreto.

In collaborazione con Unicef, Apple ha semplificato la procedura per effettuare una donazione in aiuto delle famiglie colpite dalla crisi in Ucraina. Ciò consente di inviare denaro attraverso i canali sicuri di Unicef con la comodità e l’immediatezza dei pagamenti tramite Apple ID. I tagli previsti per la singola donazione vanno da 5€ a 150€.

Il banner compare su App Store, e in cima alla localizzazione statunitense del sito Apple. Una volta fatto clic sul link, sul computer dell’utente si aprirà iTunes o l’App Musica, col wizard per il pagamento rapido della donazione.

Questa è solo una delle tante iniziative messe in atto da Cupertino per fronteggiare l’invasione russa ai danni dell’Ucraina. Nelle scorse ore, dopo l’appello di Zelensky, Apple ha immediatamente preso una posizione ufficiale, ha bloccato Apple Pay per le banche russe sanzionate, ha raddoppiato le donazioni dei dipendenti, ha disattivato il traffico live dalle Mappe Apple e riannesso la Crimea all’Ucraina nella sua cartografia digitale.

“Sono profondamente preoccupato per la situazione in Ucraina,” ha chiosato Tim Cook in un tweet. “Stiamo facendo tutto il possibile per i nostri team e sosterremo gli sforzi umanitari locali. Il mio pensiero va alle persone che in questo momento sono in pericolo e mi unisco a tutti coloro che chiedono la pace.”

Gli scontri in Europa avranno conseguenze anche sull’industria hi-tech, tant’è che la crisi dei semiconduttori, nel corso dell’anno, sarà destinata a peggiorare.