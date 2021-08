“Nascondi la mia mail”: cos’è e come si attiva

“Nascondi la mia mail” è una feature di iCloud+ disponibile su iOS 15. Ecco come si attiva, e perché va usata il più possibile.

Con l’arrivo di iOS 15, Apple convertirà d’ufficio gli abbonamento iCloud ad iCloud+, il nuovo abbonamento premium della mela che combina archiviazione le vecchie feature di archiviazione online ad una serie di servizi aggiuntivi come Nascondi la mia Mail, Private Relay e il supporto esteso per i video sicuri di HomeKit; il tutto allo stesso di prima. Ecco come funziona “Nascondi la mia Mail”, come si attiva e perché andrebbe usato quasi sempre.

“Nascondi la mia e‑mail” spiega Apple, “è una funzione integrata direttamente in Safari, nelle impostazioni di iCloud e in Mail, e consente agli utenti di creare e cancellare tutti gli indirizzi mail necessari in qualsiasi momento, aiutandoli ad avere il controllo su chi è in grado di contattarli.” In pratica, durante l’iscrizione ad un servizio online o a un’app, se l’utente preferisce evitare di inserire il suo vero indirizzo mail, può scegliere questa feature. Nascondi la mia mail genererà un indirizzo univoco e casuale da cui verrà effettuato l’inoltro alla casella postale personale, così che quest’ultimo resti davvero riservato.

In questo modo modo, i fornitori di servizi e gli sviluppatori non conosceranno mai l’indirizzo reale dell’utente, il che significa che basta annullare uno di questi indirizzi farlocchi per smettere di ricevere all’istante pubblicità e messaggi indesiderati. E questo è niente: col trucco che vi insegneremo, scoprirete anche qual è il servizio infedele che si è rivenduto l’indirizzo mail a vostra insaputa. Usare Nascondi la mia Mail

Per creare una mail farlocca con iOS 15, è sufficiente seguire questi passaggi da usare in Safari e Mail:

Aprite Impostazioni su iPhone o iPad. Toccate il vostro Apple ID. Toccate iCloud. Toccate Nascondi la mia e-mail. Toccate +Crea un nuovo indirizzo. Toccate Continua e assegnate un’etichetta per ricordarvi a quale servizio vi state iscrivendo. Ciò tornerà utile per capire quali aziende rivendono a terzi i vostri dati. Toccate Continua, quindi Fine.

D’ora in avanti, l’indirizzo mail appena creato sarà disponibile tra gli indirizzi personali di invio in Mail, e nella compilazione automatica dei form in Safari.

Disabilitare un Indirizzo in Nascondi la mia Mail

Quando un determinato indirizzo farlocco non serve più, è possibile disabilitarlo in un istante, facendo così:

Aprite Impostazioni su iPhone o iPad. Toccate il vostro Apple ID. Toccate iCloud. Toccate Nascondi la mia e-mail. Toccate l’indirizzo mail da eliminare, quindi selezionate la scritta in rosso Disabilita indirizzo mail.

Gli indirizzi mail disabilitati non vengono eliminati; restano disponibili nella sezione “Indirizzi Inattivi” in fondo alla lista degli indirizzi mail. Per riattivarne uno, dunque, è sufficiente selezionarlo e toccare Riattiva Indirizzo. Per eliminarlo del tutto, invece, basta premere Cancella Indirizzo.

Modificare la Mail di Inoltro

Se avete necessità di modificare l’indirizzo a cui vengono inoltrati i messaggi di un indirizzo mail farlocco, fate così:

Aprite Impostazioni su iPhone o iPad. Toccate il vostro Apple ID. Toccate iCloud. Toccate Nascondi la mia e-mail. Toccate il campo Inoltra a e immettete il nuovo indirizzo mail a cui volete ricevere la posta.

Leggi anche:

iOS 15: due notizie shock, una buona e l’altra cattiva

iOS 15: Condividere lo schermo di iPhone e iPad via FaceTime